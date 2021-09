Ejército denuncia que comunidad los expulsó con machetes en Caldono, Cauca

El Ejército Nacional denunció que este lunes 27 de septiembre una de sus tropas fue atacada y expulsada por la comunidad cuando realizaban labres de control territorial en el municipio de Caldono, Cauca.



De acuerdo con el reporte de la Institución, militares adscritos al Batallón José Hilario López, se encontraban en la vereda El Porvenir, zona rural de Caldono, cuando fueron intimidados por cerca de 300 personas para que abandonaran el lugar.



"Estaban gritando que esta comunidad es la autoridad en mencionado territorio; así mismo, con palabras denigrantes y soeces, pretendían provocar al personal militar", indicó la Tercera Brigada.



Le puede interesar: Alias 'Fabián' murió en una clínica en Cali y no en un bombardeo como había sido confirmado



Según detalló la Institución, los habitantes de la zona le manifestaron a los soldados que no les iban a permitir realizar ningún proceso de erradicación de laboratorios de producción de base de coca o interceder en el desarrollo de actividades relacionadas con narcotráfico.



"Manifestaron que no permitirían ningún proceso de destrucción de laboratorios de producción de pasta base de coca, ni laboratorios de clorhidrato de cocaína, erradicación de cultivos o destrucción de semilleros", explicó el Ejército.



Aunque los soldados le explicaron a los ciudadanos que estaban en la zona cumpliendo con actividades de verificación de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en los últimos días, la comunidad los intimidó con palos y machetes obligándolos a abandonar el lugar.