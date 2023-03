Duvalier Sánchez responsabilizó al Fondo Mixto del Deporte de supuesto caso de corrupción en los Ocad- Paz

Duvalier Sánchez, representante a la cámara, se presentó a ante la Corte Suprema de Justicia para dar su versión sobre el escándalo de corrupción de recursos destinados para proyectos con enfoque territorial, los cuales se contemplaron en el proceso de paz.



En la diligencia desarrollada este lunes 27 de febrero, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, el Representante a la Cámara por el Valle amplió la denuncia realizada sobre la pérdida de recursos para los proyectos Pdet, en varias partes del país.



Cabe mencionar que Duvalier Sánchez fue uno de los congresistas que denunció y dio a conocer el escándalo en la Cámara de Representantes en septiembre de 2022 durante un debate de control político.



"Denunciar sí sirve. El semestre pasado en la Cámara de Representantes denunciamos los presuntos malos manejos de los recursos de la paz por parte del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Recreación, una entidad que modificó los estatutos para contratar con el Estado, pasó de ejecutar 4 mil millones de pesos a casi medio billón de pesos", explicó Sánchez.



Además, el Representante a la Cámara agregó que "a partir de la investigación realizada, encontramos que esta entidad no ha sido transparente en la contratación pública" pues están favoreciendo "a un 'pool de aliados estratégicos' con estos recursos, entregan anticipos millonarios y los avances físicos de las obras, en algunos casos no superan ni el 10%".



Frente a la Corte Suprema, Duvalier Sánchez reiteró la posible responsabilidad que tiene el Fondo Mixto del Deporte, asegurando que, según el portal de Colombia Compra Eficiente, tendría a su cargo la ejecución de un contrato por la suma de $1.265 millones, el cual fue adjudicado en el 2020.



El Representante a la Cámara también le advirtió a la magistrada de la Corte Suprema, que en el 2021, la cifra se multiplicó, pues afirma que le asignaron 33 proyectos por cerca de $485.298 millones, los cuales se ejecutarían en obras en el Valle, Nariño, Cauca, Chocó, Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena y Putumayo.



Además, destacó que, cerca del 90% de los proyectos jamás empezaron y quedaron en promesas para las comunidades.



Cabe recordar que este caso se conoció en 2022, cuando Emilio Archila, exconsejero presidencial, aseguró haber hecho varias denuncias sobre las irregularidades que conoció a través de cartas y comunicaciones que recibió mientras estaba en el cargo.



De acuerdo con Archila, alcaldes y gobernadores estarían involucrados, pues al parecer, algunos de los proyectos se adjudicaron en territorios que no eran priorizados.



De igual forma, declaró ante la Alta Corte, en donde se adelanta la indagación para establecer los lineamientos de investigación que ayuden a resolver este escándalo de corrupción con los recursos que se destinaron para la paz.