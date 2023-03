Robos de contadores y descuidos causan cada mes 2200 fugas de gas natural en el Valle

El capitán Alberto Hernández, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, recuerda la tragedia más reciente que sucedió en la ciudad debido a una fuga de gas natural.



– Sucedió hace 15 años. Fue en el barrio Floralia. Estaban haciendo un trabajo de excavación en el barrio, y rompieron la tubería del gas. Se presentó una fuga masiva. En ese momento un vecino que iba a salir de su casa prendió su moto, lo que generó una deflagración. Hubo personas muertas.



Una fuga de gas natural, cualquiera que sea, es una emergencia. La ventaja, entre comillas, de este gas, es que es menos denso que el aire, explica el capitán Hernández. Eso quiere decir que siempre va a tender a ascender a la atmósfera, lo que no ocurre con el gas propano, más pesado que el aire.



Sin embargo, el gas natural es inflamable. Cualquier chispa puede causar un incendio. Incluso las chispas por energía estática, imperceptibles para el ojo humano, pueden causar una tragedia. Por eso cuando se detecta una fuga de gas la recomendación de los expertos, además de abrir ventanas y ventilar el lugar, es no encender, ni apagar, ningún electrodoméstico; ningún bombillo.



– En el caso de Bomberos Cali, casi el 70% de las fugas de gas natural que atendemos se deben a un factor: el robo de contadores. El resto se debe a obras civiles o de personas en sus predios que rompen por error la tubería del gas – dice el capitán.



En junio de 2019, debido a una fuga de gas natural, ocurrió una explosión en la Notaría Segunda de Yumbo. Seis personas resultados quemadas de gravedad.



En los dos primeros meses de 2023, Bomberos Cali atendió 112 casos de fugas de gas natural. Un promedio de dos al día. En todo el Valle del Cauca, la empresa Gases de Occidente reporta 2200 fugas cada mes, en promedio, entre más de un millón de usuarios.



– Las fugas de gas natural ocurren por la acción de terceros. Hay varios motivos: uno es el daño de redes. Es el de mayor frecuencia. Obras que hacen los propios usuarios en el jardín de su casa, o construyendo rampas para su carro, lo que en ocasiones generan daños en la tubería. Hay que tener en cuenta que las redes del gas están enterradas a 60 centímetros. Antes hay una cinta que advierte que allí hay una red. La excavación debe hacerse de forma manual con toda la prevención del caso – explica el ingeniero Fernando Guerrero, director de operación y mantenimiento de Gases de Occidente.



La empresa ha identificado por otra parte que quienes están detrás de los robos de los contadores, son sobre todo habitantes de calle o personas adictas a las drogas. Aunque también la acción de roedores que muerden las tuberías son otro factor que generan las peligrosas fugas, que son atendidas en un promedio de entre 30 y 60 minutos.



La línea de atención de emergencias de Gases de Occidente es el 164. La compañía cuenta por cierto con una cuadrilla canina, dos perros entrenados para detectar fugas de gas: ‘Merlin’ y ‘Deicy’.



Las obras de los usuarios en sus casas también generan fugas de gas natural con frecuencia. 123rf - El País

¿Qué hacer ante una fuga de gas natural?

Cierre de inmediato la llave de paso del gas.



Ventile el lugar (abra ventanas, no encienda ventiladores)



No encienda ningún tipo de fuego.



No oprima timbres ni interruptores eléctricos. No prenda ni apague electrodomésticos.



Avisa de inmediato a la Línea de Atención de Urgencias 164.