Duque reitera compromiso de su Gobierno para construir alcantarillado pluvial de San Andrés

Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente, Iván Duque, reiteró este jueves la promesa de que su Gobierno impulsará la construcción del alcantarillado pluvial de San Andrés, una de las obras que necesita la isla para dar una solución definitiva a los problemas de inundación causados por las lluvias en el archipiélago.



Así lo dio a conocer luego de realizar un recorrido a primera hora por el sector de la isla afectado tras el paso del huracán Iota el pasado fin de semana.



"El Gobierno nacional pone $30 mil millones; el gobernador (encargado, Allen Jay Stephens) va a poner $20 mil millones, a través del sistema de regalías. La idea es dejarle resuelto ese problema a San Andrés", aseguró Duque, quien lidera desde el archipiélago la entrega de ayuda humanitaria y el plan de estabilización en este departamento.

Según dio a conocer en días pasados el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se espera que la licitación del proyecto salga en los próximos dos meses, con el objetivo de que las obras comiencen en el primer semestre de 2021.



Malagón también había anticipado que la inversión en el alcantarillado pluvial podría oscilar entre los $ 50 mil millones y los $ 60 mil millones.



Desde el Gobierno Nacional han expresado además que se trata de un plan que busca solucionar problemáticas que datan de tiempo atrás. De hecho, este jueves Duque reiteró que la falta del alcantarillado es un tema estructural y que es un "problema que envejeció mal".



"Esta es una isla que siempre se inunda, no tiene que pasar un huracán, no tiene que pasar una tormenta tropical", recalcó.



Segundo cable submarino

Segundo cable submarino

El jefe de Estado se refirió además al tema de comunicaciones en la isla, destacando que "uno de los desafíos más grandes" tiene que ver con la velocidad de la conexión a Internet.



"Aquí se hizo hace aproximadamente diez años un cable submarino que trajo servicio, pero el servicio está lejos de resolver el tema de velocidad", aseveró.



Dijo que, junto a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, se comprometieron a tener un segundo cable submarino de mayor velocidad para el tema de banda ancha domiciliaria, antes de terminar el primer semestre de 2021.



"En internet móvil para el año 2022, tenemos que estar por encima del 80 % de cobertura de alta velocidad, sumada a la que tendremos de acceso domiciliario. Eso, a nuestro juicio, ayuda mucho", añadió Duque.

Apoyo de Estados Unidos

El presidente Duque también reveló este jueves que el Gobierno Nacional solicitó apoyo a los Estados Unidos para ayudar en el transporte de la ayuda humanitaria hacia las personas que lo necesitan en el archipiélago.



"Pedimos a Estados Unidos apoyo, con aviones de alta capacidad, para movilizar ayuda; hemos venido trabajando con el Comando Sur en los últimos días y esperamos que esas aeronaves nos puedan ayudar en la transferencia de ayuda, algo que será muy importante en el proceso de reconstrucción", indicó el jefe de Estado durante su charla con el centro de análisis Dialogo Interamericano.



"¿Por qué? Porque creemos que Estados Unidos ha aprendido mucho acerca de cómo reconstruirse, luego de grandes huracanes, en cuanto a cuáles deben ser los materiales, los tipos de construcción correctos y, también, cómo podemos acelerar el proceso de reconstrucción", subrayó.