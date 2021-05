Duque reafirma voluntad para llegar a acuerdos, pero no con bloqueos viales

Andrés Camilo Osorio

El presidente Iván Duque reafirmó su voluntad de construir acuerdos, pero también fue enfático en condenar las vías de hecho y las amenazas que afectan a los demás ciudadanos, sobre hechos en el marco del paro nacional.

Así lo indicó en un espacio de diálogo, este domingo en Pereira, con autoridades, sector productivo y representantes de la academia del Eje Cafetero y del norte del Valle.

“Sí a la posibilidad de construir acuerdos. ¡Claro que sí! Pero no por la vía de hecho, no con la amenaza, no con el bloqueo, no con la afectación a los derechos de toda una nación”, indicó.



Así mismo, defendió el derecho a la libre circulación de los colombianos en todas las regiones, y afirmó que con los bloqueos también se está violando el derecho al abastecimiento.



Lea también: Finaliza reunión del Gobierno con Comité del Paro; diálogos continuarán este lunes

“Nosotros haremos valer siempre los derechos de toda una nación, y por eso estamos hoy acá, en esta comunidad, para decir que vamos a acompañarlos, porque no es favorecer a un empresario, no es favorecer un negocio, no es favorecer un sector. La libre circulación es fundamental para el ejercicio de los derechos de todos los colombianos”, sostuvo Duque, quien agregó que el libre abastecimiento también es fundamental para los derechos de los colombianos.

“Este tiene que ser un camino. Por hoy, por mañana, por el futuro de nuestro país: sí a la construcción de acuerdos, pero no a la intimidación a través de las vías de hecho, porque eso sería un precedente nefasto para el futuro de nuestro país”.

“Los testimonios de los alcaldes, de los gobernadores, del sector privado, al unísono, ¡al unísono!, todos diciendo no más bloqueos. Y lo escuchábamos, también, de los miembros del Congreso de la República, donde se discuten las políticas públicas de nuestro país. Nosotros no podemos cercenar el camino de las instituciones”, aseveró.



En ese contexto, dijo que “el Congreso delibera, propone, debate, saca adelante iniciativas. El Gobierno puede proponerlas o pueden venir, también, de otros sectores de la sociedad. Para eso están las instituciones, para que tengamos la discusión en el seno de las instituciones”.



Y agregó: “Si hoy, como sociedad, nosotros dejamos que los bloqueos y la afectación a los derechos se conviertan en un fundamento de negociación, de trueque o de transacción con cualquier tipo de nivel de gobierno, esta situación a futuro del país solamente será peor”.

El Presidente, quien hizo un análisis sobre los efectos de la pandemia del covid-19 en Colombia y el mundo, recalcó que son entendibles las expresiones de dolor y preocupación de la población, a través de las expresiones pacíficas, pero resaltó que esto no justifica la afectación a las familias ni al aparato productivo.



También puede leer: ¿Cómo negociar el levantamiento del paro?, crónica de un episodio inédito en Colombia

“Que existan expresiones pacíficas para expresar preocupaciones frente a estas cosas que han golpeado al mundo, se entienden y están en la Constitución; se respetan. Pero de ahí a que pretendan algunos hacer creer que existe un derecho a bloquear vías, a desabastecer familias, a desabastecer los servicios públicos, a afectar el aparato productivo, a empobrecer, a hacer perder empleo, eso no lo puede aceptar la sociedad colombiana”, destacó.



“Los bloqueos, como lo han dicho todos ustedes acá, son actos agresivos, porque afectan el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos”, puntualizó.