Duque pidió hacer "todas las capturas que sean necesarias" por fuga de 'Matanga' de La Picota

El presidente, Iván Duque expresó su indignación por la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, quien estaba recluido en La Picota en Bogotá a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.



Oficiales del CTI de la Fiscalía iniciaron la indagación para determinar qué pasó dentro del penal, y la responsabilidad de los guardias del Inpec en la fuga.



La confirmación de que 'Matamba' no se encontraba en la cárcel se dio en horas de la mañana luego de que se realizara el respectivo conteo a los reos, pero faltaba uno, era 'Matamba' del que no se sabía su paradero.



Pasaron varias horas antes de que la entidad confirmara oficialmente que efectivamente 'Matamba' no se encontraba dentro de la cárcel y que se había fugado entre las 12 de la noche del jueves y las 3 de la mañana de este viernes.



"Ante la fuga pusimos un plan candado con el apoyo de la Policía, la Dijin y Ejército para dar con la captura del preso prófugo y solicité a la Procuraduría y Fiscalía para establecer quienes fueron los responsables. La primera acción fue la captura de uno de los integrantes del personal de guardia que habría colaborado con la fuga", dijo el ministro de Justicia Wilson Ruíz.

'Matamba' habría salido con la ayuda de guardias del Inpec, disfrazado de dragoneante por lo que el Ministerio pidió investigar a todos los guardias que tuvieron turno en la noche del jueves y a la mañana del viernes.



Además, al parecer 'Matamba' no estaba en el patio de alta seguridad como se había establecido, desde que fue enviado a esa cárcel, sino que se encontraba en el patio de mediana seguridad, lo que habría facilitado la fuga.



"Hablé con el Fiscal General de la Nación para que se hagan todas las capturas que sean necesarias a los que propiciaron esa fuga por parte de la guardia del centro de reclusión y la recaptura del bandido", dijo Duque.



Mencionó además que va a proponer una reforma al sistema penitenciario y carcelario en la parte administrativa. Por otro lado, pedirá apoyo a la Dijin, Dipol y a todas las estructuras de investigación criminal un plan para recapturar a 'Matamba'.



Cabe recordar que el director del Inpec, general Tito Yesid Castellano y director de La Picota, Joaquín Darío Medrano Muñoz, se posesionaron recientemente en sus cargos.