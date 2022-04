Duque dice que "no hay posibilidad de negociar con Nicaragua" tras fallo de La Haya

El presidente Iván Duque aseguró este jueves que descarta una negociación bilateral con el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, esto luego de que la Corte Internacional de Justicia, CIJ, dictaminara que Colombia violó derechos soberanos en aguas del mar Caribe que ese tribunal reconoce como pertenecientes al territorio nicaragüense.



Frente a la solicitud de la Corte, que pidió una negociación entre ambos países para definir cuál podría ser el alcance de las actividades de las comunidades que practican pesca artesanal y de subsistencia, Duque fue enfático en que mientras el sea Presidente no hay posibilidad de que Colombia vaya a buscar un acuerdo con el gobierno de Ortega.



"Gobiernos anteriores de nuestro país intentaron encontrar esas aproximaciones, pero Nicaragua siempre las rechazó. Nosotros somos claros: con Nicaragua no hay ninguna posibilidad, por lo menos mientras yo sea el presidente de Colombia, de que nosotros nos sentemos en ninguna negociación de ningún tratado", comentó Duque.



De hecho, aunque algunos expresidente se han pronunciado al respecto, entre ellos Ernesto Samper, quien mencionó que "Colombia debe sentarse con Nicaragua para defender los derechos raizales".



Sin embargo, Duque recalcó que su gobierno tiene claridad de que lo que hay en Nicaragua es una dictadura y que, por ende, su gobierno ha determinado de que no se va a buscar conectar con ese régimen.



"Es una dictadura que es rechazada globalmente, es rechazada por la persecución a la oposición, es rechazada por el cierre de universidades. Quieren acabar con la prensa libre y limitar las libertades económicas. Colombia tiene en estos momentos una actitud que ha sido clara, nosotros no vamos a conectar con ese régimen", precisó.