El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez de otorgar una amnistía general para lograr la paz en Colombia, durante una entrevista concedida a Gabriela Cañas, directora de la agencia EFE, durante su visita oficial a España.



"Él ha hecho una expresión sobre eso hace una semanas, que además creo que le ha ido matizando en los últimos días porque, entre otras cosas, no se pueden otorgar amnistías a crímenes de lesa humanidad. En el caso particular de las autodefensas, que fue uno de los temas frente a los cuales él hizo referencia, fueron extraditados durante el gobierno Uribe para cumplir penas de narcotráfico”, expresó el mandatario.



Duque aseguró que la amnistía, para él, es inviable, y afirmó que el expresidente Uribe manifestó que los excomandantes de las autodefensas que fueron extraditados en ese Gobierno tendrían que venir a Colombia a seguir pagando por los delitos de lesa humanidad que cometieron en el territorio nacional.



“Él mismo dijo que una vez cumplidas las penas de narcotráfico estas personas tenían que regresar a Colombia a responder por los delitos de lesa humanidad que habían cometido dentro de la figura transicional conocida como justicia y paz, que entraña la reducción sustancial de la pena, mas no la ausencia de pena”, manifestó a la agencia de noticias.



El Presidente afirmó que entonces estos excombatientes deberían someterse a pagar entre cinco y ocho años de cárcel: “Una ausencia de pena o un perdón frente a sus delitos, en mi modo de ver, es inviable ante el derecho internacional y es inviable frente a los compromisos que adquirió Colombia en el proceso justicia y paz”.

Entre otros temas, Duque expresó que se encuentra un poco escéptico ante las negociaciones que se están llevando a cabo en México respecto a la situación de Venezuela; aunque destaca el esfuerzo del Gobierno interino por cesar esta situación, afirmó que la única solución a esa “dictadura” son unas elecciones presidenciales.



Respecto a la controversia de los autores invitados a la Feria del Libro de Madrid, afirmó que esta lista fue realizada por los Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores, destacando nuevos autores que tenían como intensión expresar diferentes visiones de la cultura colombiana.



Finalmente se refirió al expresidente Juan Manuel Santos, afirmando que el exmandatario hubiera podido ahorrarse traumas que afectaron la nación por haber puesto, según él, a la paz como un concepto electoral.



“La paz siempre ha sido un tema que ha unido en Colombia, haberla puesto como un fenómeno electoral fracturó a nuestro país y el haber tratado de dividir a Colombia entre amigos y enemigos de la paz por supuesto generó unas heridas muy profundas, cuando en realidad los únicos enemigos de la paz han sido los que desde la violencia han tratado de desequilibrar las instituciones”, opinó.