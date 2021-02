Duque descarta propuesta de Uribe de intervenir EPM

Natalia Moreno Quintero

El presidente Iván Duque le salió al paso a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez de intervenir las Empresas Públicas de Medellín, EPM, señalando que "no existe hoy causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención; hacer una intervención sin causa sería ir en contra de la ley 142 porque no hay una falla en la prestación del servicio".



El mandatario agregó que "hacer una intervención implicaría que se congelen todos los pasivos financieros y no laborales que tenga la empresa, lo cual también generaría no solamente una situación de estrés en el sistema financiero, sino que además podría ser inclusive peor el remedio que la enfermedad".



"Debemos entender lo que dice la ley 142, pero también es importante que en EPM se sigan dando todos los pasos para seguir fortaleciendo el gobierno corporativo de la empresa", finalizó el Presidente.

Frente a estas declaraciones el expresidente Uribe dijo en La FM que "digamos que hoy no hay causal, pero qué pasa si se cumple la advertencia de Fitch, y le quitan el grado de inversión. Se derivan problemas para EPM y se incurriría en una causal cuando los administradores insistan en violar la norma, y el gobierno corporativo es una norma", y agregó que "hoy no hay causal, pero hay problemas y le pido al Gobierno Nacional que lo mire".



Fue en la mañana de este domingo que el también exsenador instó al Gobierno a pensar en la intervención de la empresa prestadora de servicios públicos, que en los últimos meses se ha visto envuelta en polémicas por la renuncia de los integrantes de su junta directiva y la reciente salida del gerente Álvaro Guillermo Rendón.



"El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el gobierno corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando. Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores", escribió Uribe en Twitter.



Y añadió: "la Alcaldía cree que puede seguir engañando, quiere confundir la intervención que debe pensarse para proteger a EPM con las expropiaciones que tanto lo desvelan en sus sueños socialistas".



Frente a estas afirmaciones, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, expresó en la red social que nunca pensó "ver un trino de Uribe pidiendo que se expropie a EPM para dársela al Gobierno Nacional. Mientras sea Alcalde de Medellín, EPM seguirá siendo pública, de Medellín, de Antioquia y de todos los colombianos".