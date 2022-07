Drogan a un abogado en un bar de Bogotá y le roban $200 millones de su cuenta bancaria

Un dramático hecho vivió el abogado Andrés Díaz, de 26 años de edad, el pasado 8 de julio en un bar de Bogotá, cuando luego de compartir una noche de tragos con sus amigos, terminó siendo drogado y robado por delincuentes.



De acuerdo con el abogado, lo último que recuerda es haber llegado a un bar ubicado en la Calle 100 con Carrera 17 de la capital del país, donde arrimó después de haber departido con varios amigos en el norte de Bogotá. En el sitio compartió con uno de ellos.



“Me estaba tomando unos tragos en ese bar y hasta ahí recuerdo. El sábado amanecí tirado en el piso, golpeado, en un lugar desconocido para mí. Estaba completamente desorientado. Me di cuenta de que me habían robado la cédula y mi tarjeta débito”, contó Andrés Díaz a la revista Semana.



Luego de haber despertado, el abogado de 26 años, se dio que cuenta que no solo se le habían robado el documento de identidad y la tarjeta débito, sino que también le habían sacado de su cuenta alrededor de $200 millones.



Según Andrés, los delincuentes vaciaron su cuenta realizando varias compras de alta cuantía en un centro comercial reconocido del norte de Bogotá, donde adquirieron joyas, accesorios y electrodomésticos.



“Hicieron todas las compras en un lapso de tres horas y me parece extraño que el banco no haya bloqueado la tarjeta por transacciones inusuales, porque eran compras de muy alta cuantía y en poco tiempo", aseveró el abogado.



"Por ejemplo, en una joyería gastaron 72 millones de pesos; en otra joyería, con menos de 20 minutos de diferencia, fueron 80 millones de pesos; también compraron celulares, electrodomésticos, perfumes y nadie se percató de lo que estaba sucediendo”, agregó.



Además, asegura que a su celular jamás llegó algún mensaje o llamada del banco (Bancolombia), para consultar si era él quien estaba gastando el dinero.



El abogado, quien ya interpuso la demanda ante la Fiscalía General, afirmó que estuvo en el "centro comercial solicitando copias de las facturas y después de revisar los videos de las cámaras de seguridad, me aceptaron que efectivamente la persona que se acercó a realizar esas millonarias compras no era yo”.



Entre tanto, espera que los establecimientos comerciales y la entidad bancaria le respondan por la falta de control en las transacciones que se realizaron.



Con respecto al delincuente, se conoció por medio de imágenes que el sujeto que compró con la cédula y tarjeta débito de Andrés, fue un hombre alto, corpulento, de unos 30 o 35 años y quien vestía una camisa blanca y un pantalón oscuro.



“Tenía contusiones en los hombros, en las costillas, en las piernas y en el tobillo. Asimismo, me dicen que fui envenenado por benzodiazepina, este es un fármaco que se utiliza normalmente en pacientes psiquiátricos y es de venta libre en las droguerías”, narró Díaz a Semana.



Cabe mencionar que por los golpes, al abogado le dieron seis días de incapacidad.



Por otro lado, Díaz aseguró que el bar en el que se encontraba, al parecer, tiene antecedentes de casos parecidos.



“El bar se llama Abajo y personas cercanas a mí han tenido conocidos que les han pasado situaciones parecidas; entonces el bar podría estar implicado en algo de complicidad con esta posible banda criminal”, dijo el abogado a Semana.



De igual forma, Díaz se enteró que pese a que le robaron todo el dinero de su cuenta, ahora le deberá pagar a su entidad bancaria, pues "ahora me están cobrando el impuesto de 4x1.000. Es el colmo, tras de que me sacan toda mi plata, ahora les debo”.



Por último, el abogado indicó que a su amigo no le ocurrió nada y que este le asegura que "él de un momento a otro se desapareció", entonces su amigo pensó que se había ido para su casa, pero que no se imaginaba lo que la había ocurrido.