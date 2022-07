Caso Hyundai: Fiscalía rastrea el patrimonio de Carlos Mattos 

Semanas después de que el Tribunal Superior de Bogotá anulara la sentencia que condenó a nueve años de prisión a Carlos Mattos por haber sobornado al exjuez Reinaldo Huertas, al considerar que no se había investigado si obtuvo un incremento patrimonial con sus acciones, la Fiscalía informó que ya rastrea su patrimonio.



La información la entregó el ente acusador en el marco de una diligencia virtual en la que explicó que siguiendo la orden del Tribunal Superior de Bogotá se han librado órdenes judiciales en las que se ha logrado establecer que Nestor Acuña Quintana fue el liquidador de Hyundai Colombia Automotriz, por lo que fue llamado al Bunker para que entregue un reporte sobre los vehículos que se vendieron durante la medida cautelar que aprobó el exjuez Reinaldo Huertas. Acuña no pudo asistir por problemas de salud.



Además, la Fiscalía informó que un Juez libró unas ordenes de búsqueda selectiva de datos para encontrar si Mattos obtuvo o no un incremento patrimonial a su favor. Entre estas se encuentran acudir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para que se reporte la declaración de renta de la empresa Hyundai, para el año 2016, y el impuesto de Iva y retención en la fuente.



Mattos es investigado desde 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual él era su representante en territorio nacional.



El empresario asumió una batalla legal en la que al poco tiempo se advirtieron irregularidades que él mismo confirmó en audiencias públicas este año luego de ser extraditado de España.



Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.



Además de esta sentencia que está pendiente Mattos fue condenado en primera instancia por el Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá a cinco años y diez meses de prisión (70 meses), por haber sobornado a la entonces juez civil Ligia del Carmen Hernández.



Esta decisión se da luego de que Mattos aceptará cargos y el juez le rebajara la pena de siete años y ocho meses (94 meses).