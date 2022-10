Director del Inpec pidió a la Fiscalía investigar escándalo de fiesta en La Picota

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, respondió este jueves a las denuncias sobre una supuesta fiesta ilegal en la cárcel Picota. Además, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que abra una investigación por las irregularidades que se presentaron.



En medio del escándalo que desató esta fiesta, el funcionario aseguró que era la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, festividad que se llevó a cabo en todos los centros penitenciarios del país.



"No con esto queremos decir que la fiesta estaba autorizada ni estaba permitida, no era ninguna fiesta, era la celebración del día de las Mercedes, que se hizo en todos los establecimientos", destacó el Director del Inpec.



Para Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota, existió una clara complicidad de los guardianes de la cárcel para entrar el licor y los elementos que ingresaron al penal no solamente el día de la fiesta, sino durante varios días.



Gutiérrez también expuso las medidas sobre las que está trabajando la entidad para fortalecer el control en esta cárcel, que ha sido objeto de varios escándalos en los últimos años.



Lea también: "Jamás señalé a las Farc como autores del crimen de Gómez Hurtado": Piedad Córdoba



En un operativo sorpresa fueron incautadas 184 botellas de alcohol, 122 celulares, 30 modem de internet, 5 tabletas, 3 proyectores, 4 relojes inteligentes, 5 audífonos para celulares inalámbricos, 11 decodificadores para televisión, 19 parlantes de música, 184 botellas de licor, y 400.000 pesos en efectivo.



Según las primeras investigaciones adelantadas después de la fiesta, hay unos 40 a 50 presos de mediana seguridad que deambulan libres por sus patios porque no tienen ni siquiera candados en sus celdas. Algunos de ellos, al parecer, habrían facilitado la entrada de licor y demás elementos incautados.



Ante los múltiples hechos de corrupción dentro de la cárcel, el Inpec propondrá un plan de transformación de La Picota al Ministerio de Justicia.



Entre las medidas anunciadas por Gutiérrez está la llegada de 82 nuevos guardianes y se analiza el traslado de algunos presos a otras cárceles.



Le puede interesar: En noviembre será la audiencia de imputación de cargos contra mujer que insultó a Márquez



"Vamos a transformar La Picota, haremos un plan desarme, un plan de depuración, fortaleceremos la humanización y a hacer respetar los Derechos Humanos de los privados de la libertad. También haremos un enfoque muy fuerte en seguridad para impactar las redes de corrupción", aseguró.



El Inpec solicitará apoyo a la embajada de Estados Unidos para la transformación del penal, incluyendo mejoras en la infraestructura, logística y la realización de pruebas de poligrafía a guardianes y empleados administrativos.



Entre las deficiencias que existen en la infraestructura de la cárcel, está la falta de maquinas para verificar el contenido de los paquetes que llegan al penal e incluso huecos en los alrededores de la cárcel, en especial en lugares que colindan con los barrios vecinos, que son utilizados para ingresar elementos.



También se ha detectado la presencia de drones que sobrevuelan la cárcel en horas de la noche sin que se cuente con la tecnología para derribarlos.