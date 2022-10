"Jamás señalé a las Farc como autores del crimen de Gómez Hurtado": Piedad Córdoba

Aunque tuvo que ser a través de una audiencia virtual por las condiciones de salud en las que se encuentra, la senadora Piedad Córdoba entregó su segunda declaración ante la JEP sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, pero esta vez las víctimas podían hacerle preguntas.



Durante la diligencia, que inició pasadas las 8:30 de la mañana, Córdoba enfatizó en aclarar que ella es una testigo de oídas, pero que no hizo parte de las Farc o del hoy partido Comunes. Además, dijo que nunca señaló a este extinto grupo armado como los autores de este magnicidio.



“Yo jamás señalé a estos señores como los autores, pero lo que sí insistí muchísimo era que se supiera la verdad, ellos hicieron una declaración pública que a mí me llenó de mucha satisfacción, porque creo que mi contribución a la verdad tenía que ver con que se declarara quiénes habían sido participantes o autores. En este caso yo soy una testigo de oídas, ni participe ni hago parte de este movimiento ni antes ni después”, explicó la senadora durante la diligencia.



Tras esta aclaración Córdoba hizo alusión a la información que conoce sobre el magnicidio. Es decir, confesó haber sostenido una conversación con el mismísimo asesino de la víctima, quien respondería al nombre de Chucho o Lucho, pero aclaró que este no le dio su nombre completo.



Este encuentro, según la senadora, se dio en el marco de una reunión de la OEI en Bogotá, cuando una persona se le acercó y le dijo: “Yo fui el que disparó contra Álvaro Gómez. A mí me dio muchísimo susto. Yo lo único que le dije fue: Vaya a las autoridades, declare que eso es muy importante para el tema del esclarecimiento de la verdad”.



En este sentido Córdoba agregó que en algún momento le pidieron localizar a esta persona, pero no lo logró.



Por otro lado, la Senadora se refirió a una reunión que se realizó en Medellín en la que personas cercanas al Partido Conservador le dijeron que las Farc habían cometido este crimen.



"Ellos me relatan muy detalladamente, uno de ellos me dice que era un infiltrado de las Fuerzas Militares y que en ese momento estaba en el campamento del 'Mono Jojoy', y que cuando salió esa noticia del asesinato de Álvaro Gómez el 'Mono Jojoy' felicita a Lozada y celebró el asesinato", dijo.



Sin embargo, aclaró que ella pensaba que el motivo de esta reunión no era ese tema sino de derechos humanos. A pesar de que fue cuestionada por los nombres de las personas que estuvieron allí, la congresista no quiso entregarlos a pesar de la insistencia de la JEP.