Denuncian que 35 % del personal de salud no ha recibido bono por atención del covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos enviaron una carta al presidente de la república, Iván Duque, y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, para solicitar que se garantice el pago del incentivo económico por covid-19 a todo el talento humano en salud del país.



Según las asociaciones médicas, a la fecha, cerca del 35 % del talento humano en salud no ha recibido el pago de la compensación económica por su atención en la pandemia, pago que comenzó en el mes de octubre de 2020.



La razón por la que no han recibido el pago, según los firmantes de la carta, se debe a que “las IPS responsables del suministro de la información no aportaron sus datos de manera precisa, correcta y oportuna”.



Las asociaciones le solicitaron al Gobierno Nacional que efectúe el pago a todo el personal de salud pues, afirman, “estos no deben asumir las consecuencias de fallas en la información que suministraron las instituciones”.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, encargada del giro del bono para el personal de salud, afirmó que a enero de 2021 ha pagado la bonificación a un total de 250.569 técnicos, tecnólogos y profesionales de la salud que atienden casos covid o que hacen vigilancia epidemiológica. El valor girado a la fecha, según la Adres, es de $380.728 millones.



De acuerdo con la Adres, los auxiliares de enfermería encabezan la lista de beneficiarios. 100.422 auxiliares han recibido el bono. 45.023 médicos generales y 34.193 enfermeros profesionales recibieron también el dinero directamente en sus cuentas personales.



La entidad recordó que para recibir dicho pago el personal de salud debía ser registrado por las EPS o por las entidades territoriales ante el Ministerio de Salud, registro que se hizo entre julio y septiembre del 2020.



Además, recordó que el personal debía cumplir con requisitos como afiliación activa al régimen contributivo, estar en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud y haber cotizado a salud en algún periodo de la pandemia.



Respecto a quienes no han recibido el pago, pero que sí fueron registrados a tiempo, la entidad explicó que actualmente “se encuentra realizando las gestiones para la subsanación de algunas glosas específicas que han surgido a lo largo de proceso, segmentándolas de acuerdo con la causal que no ha permitido el giro”.



Según la Adres, continuarán trabajando para concluir el pago exitoso de los giros a quienes hayan sido inscritos y a quienes cumplan los requisitos.

