Denuncia: por vengarse de su novia, hombre maltrató y torturó a un gato hasta matarlo

Consternados se encuentran los vecinos del barrio Monterredondo en la ciudad de Bucaramanga, luego de que el pasado 1 de noviembre, un hombre torturara brutalmente a un gato, que se presume era de su pareja sentimental.



El hecho se conoció gracias a la denuncia de la comunidad, quienes al escuchar los quejidos del animal en horas de la madrugada decidieron alertar a las autoridades de la situación. El presunto asesino que se llama Juan Sebastián Sastoque, en ese momento discutía con su novia mientras maltrataba al felino.



Según los vecinos de esta localidad, el hombre le destrozó los dientes, las garras y las patas al felino, hasta llevarlo a la muerte, una situación que no es nueva, ya que en varias ocasiones Sastoque ya había presentado conductas agresivas hacia otros animales.



Al percatarse de esta situación, los vecinos llamaron a la policía. Aunque fue arrestado, horas después quedó libre, bajo el argumento, de que, al tratarse de un animal, no está cometiendo ningún delito.



“Totalmente vergonzoso y triste que una persona como Juan Sebastián Sastoque Mija de la ciudad de Manizales sea dejado libre ante un acto tan despiadada, representando un peligro para nuestra sociedad. ¿Entonces quiénes nos protegen y protegen a los animales sino son las entidades que velan por el bienestar de todos? Esto es algo que nos deja desconcertados”, señala una de las denuncias públicas en Instagram.



Hasta el momento las autoridades no han dado un reporte oficial, sin embargo, el sujeto sigue libre, según la denuncia pública de la Fundación Adopta no Compres.