Defensoría del Pueblo hace advertencias sobre cambios del Código Nacional Electoral

Erika Mantilla

En el estudio de legalidad que lleva a cabo la sala plena de la Corte Constitucional a la ley del nuevo Código Nacional Electoral, recibió un concepto de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre el riesgo que implicaría adoptar un nuevo mecanismo para seleccionar a los jurados de votación.



Entre las novedades incorporadas hay un cambio profundo en la designación de los jurados en las mesas de votación con el fin de evitar hechos de corrupción en el proceso.



Para la Defensoría, "la posibilidad de elegir jurados de manera directa y no aleatoria, para la integración del Servicio Nacional de Jurados de Votación, al que refiere la disposición mencionada, constituye un riesgo respecto de la garantía de objetividad y transparencia que debe rodear a todo proceso democrático, sin que la norma permita advertir de manera clara cuáles serían los beneficios derivados de la creación y puesta en funcionamiento de dicho Servicio, para la democracia colombiana".



De la misma forma considera el organismo que la nueva normatividad configura una desigualdad para con las mujeres que deseen participar en política porque no se respeta la ley de cuotas de género.



Frente al tema de los grupos significativos de ciudadanos, la Defensoría dice que se estaría dando una exclusión porque no podrían publicitarse con el fin de buscar apoyos necesarios para su inscripción y participación política. De la misma forma se considera que se discrimina y desincentiva la participación política de los comités promotores del voto en blanco.

