¿Debería terminar el programa de tv diario de Iván Duque?, Presidencia responde a críticas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El programa televisivo 'Prevención y acción' que dirige el presidente, Iván Duque, fue cuestionado desde el Polo Democrático.



Para el senador Iván Cepeda, este programa que se transmite diariamente entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m. se convirtió en un "despliegue publicitario permanente".



“Estamos ante un uso abusivo del presidente de los canales y medios de comunicación para realizar anuncios que no tienen, en su mayoría, ninguna relevancia o impacto real en la situación que vive el país", manifestó el congresista.



'Prevención y acción', creado en el marco de la pandemia del covid-19, ya completó más de 100 emisiones desde su inicio en el mes de marzo.



"No tenemos nada en contra de que el presidente informe a los ciudadanos, pero eso es una cosa, y otra que esté trabajando su imagen pública con los recursos de todos los colombianos", añadió Cepeda.



​

Hassan Nassar, asesor de comunicaciones de Duque, aseveró que el programa continuará "por el tiempo que sea necesario".



“Tiene cero costos de producción, no se contratan servicios distintos al equipo técnico que ya tiene la Secretaría de Prensa de Presidencia”, expuso.



Sobre las declaraciones del congresista Cepeda señaló que "su preocupación es tema político, nuestra preocupación es de salud y pedagogía".



El senador y expresidente del Congreso Ernesto Macías también salió a la defensa del espacio televisivo que dirige Duque sobre la pandemia del covid-19.



"Extraordinario que el presidente comunique todos los días a los colombianos lo que ocurre con el covid-19. Los colombianos vivimos bien informados sobre lo que está ocurriendo. Solo a la oposición no le gusta que se comunique con el país", dijo a través de un video publicado en sus canales oficiales.



Por su parte, el concejal de Bogotá Álvaro Argote consideró que "el presidente no dice absolutamente nada ni técnico ni científico. Es una abierta intervención politiquera, sin ética; es un detrimento patrimonial. Debe suspenderse esa intervención, y darse a la oposición el derecho a replicar".