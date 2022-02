Daniel Palacios, ministro del Interior, aseguró que no hay paro armado del ELN en el país 

El ministro del Interior, Daniel Palacios señaló que el país no se encuentra viviendo ningún paro armado, pese las afectaciones que se han registrado en 16 municipios del país por ataques del ELN.



"Lo que tiene que quedar claro es que el país no está en un paro, el ELN pretende sembrar miedo para que los ciudadanos sientan que no pueden desarrollar sus actividades", aseguró Palacios a Blu Radio.



Así mismo, señaló que el Gobierno Nacional se encuentra trabajando en pro de evitar tales hechos tortuosos y con ello asegurarles tranquilidad a los empresarios y transportadores.



El Ministro del Interior afirmó también que los ataques del ELN "son claramente acciones terroristas. Acciones indiscriminadas que a los únicos a los que afecta es a los ciudadanos".



De igual forma, Palacios añadió que: "Lo que hemos visto son acciones en Norte de Santander, Nariño, Cesar, Cauca y lo que corresponde a Arauca, los sitios de incidencia, ahí hay presencia del Ejército Nacional y se están desarrollando operaciones militares, como en diferentes partes del territorio nacional".



