¿Cuántos serán? Gobierno escogió más jóvenes que saldrán de la cárcel como voceros de paz

El Gobierno Nacional confirmó que tiene definida una lista con los nombres de otros 17 jóvenes que permanecen en la cárcel, por hechos relacionados con las protestas de 2021, y que podrán quedar en libertad para desempeñarse como “gestores de paz”.



Así lo dio a conocer Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien aseguró en CM& que el presidente Gustavo Petro recibió la lista con los nombres de estos 17 jóvenes que podrían salir de la cárcel en las próximas horas.



Lizcano detalló que estos 17 jóvenes fueron elegidos tras un estudio de sus casos de parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna; el del Interior, Alfonso Prada; el de Defensa, Iván Velásquez, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



A pesar de que no se reveló la identidad de estos 17 jóvenes, se supo que sus cuentas pendientes con la justicia están relacionados con hechos ocurridos en las protestas del Paro Nacional de abril de 2021, al igual que los siete jóvenes escogidos anteriormente para quedar en libertad.



El Jefe de Estado será quien defina en última instancia cuáles de estos 17 jóvenes nombres saldrán provisionalmente de la cárcel para participar en la gestión de paz que el Gobierno tiene pensada como salida mientras se avanza en los procesos judiciales pertinentes.



Cabe resaltar que esta semana un juez de Popayán, capital del Cauca, negó la medida de liberad condicional para dos jóvenes que fueron designados por el Gobierno como gestores de paz, y que están vinculados al movimiento social ‘Los Sin Techo’.



Se trata de Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, quienes habían recibido el beneficio de la libertad condicional por parte del Gobierno Petro, pero no pudieron salir de la cárcel porque el juez argumento que los hechos por los que fueron capturados no tuvieron que ver con el paro de 2021.