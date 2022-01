¿Cuánto dura la incapacidad por covid-19? ¿Se necesita prueba? Lea todo lo que debe saber

El Gobierno Nacional sigue tomando decisiones sobre el manejo de la variante ómicron del covid. Por ejemplo, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que ya no se puede trabajar ni en Colombia ni en el mundo bajo la expectativa de tener una inmunidad de rebaño y ahora se habla de mantener una inmunidad efectiva y sostenible.



Actualmente, en Colombia, más del 95 % de los aislamientos de vigilancia genómica corresponden a la variante ómicron. Esto hizo que desde el Ministerio de Salud se fijen nuevas metas y recomendaciones para los departamentos y para la ciudadanía en general.



Por ejemplo, se espera que al 31 de enero el 80 % de la población tenga al menos una dosis, el 63 % de segundas dosis y se cuente con 5,8 millones de refuerzo. Para el 16 de febrero se deberá contar con el 82 % de la población con al menos una dosis, 70 % con dos dosis y 7,1 millones de refuerzos aplicados. “Tenemos que correr lo que más se pueda ante el pico de ómicron. Esto nos obliga a que seamos inmediatos con nuestras metas”, dijo Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Minsalud.

​

El País explica las recientes medidas sobre aislamiento e incapacidades para las personas que se contagien con covid.

“La velocidad de contagio de ómicron es impresionante. Duplicamos la del tercer pico en 16 días, 3 veces la del segun-

do pico y 4 veces la del primer pico. Tenemos 46 mil casos en 17 días”,

Lea además: ¡Ya es ley! A las sobrevivientes de cáncer de mama se les reconstruirán ambos senos

¿Si tengo síntomas de Covid-19 me tienen que dar incapacidad?

De acuerdo con la circular 004, toda persona que tiene síntomas tendrá que aislarse 7 días, a partir del momento exacto en el que inició la sintomatología, sin tener la necesidad de hacerse una prueba PCR o antígeno para confirmarlo.



No obstante, en relación con la incapacidad, se planteó que “deben primero indagar si tienen la posibilidad de hacer trabajo en casa y, para las personas que no puedan hacerlo, se puede expedir la respectiva incapacidad por el periodo de aislamiento sin necesidad de hacer la prueba.

Si no hay síntomas, pero se tuvo contacto estrecho con un caso positivo o sospechoso, ¿me deben dar una incapacidad?

Según el Minsalud, “las personas asintomáticas que tienen el esquema completo de vacunación pero que han sido contacto estrecho con personas sintomáticas o diagnosticadas con Covid-19, no tienen necesidad de hacer aislamiento alguno y pueden continuar en sus labores cotidianas y sociales”.



Sin embargo, en caso de no tener al menos una dosis del biológico o el esquema completo, debe iniciar un aislamiento de 7 días, informar a la EPS y el médico tratante indagará si puede hacer trabajo en casa; pero, en caso de no poder hacerlo, se le ordenará que se haga una prueba covid para descartar su contagio y que pueda retornar a su vida cotidiana o recibir la incapacidad, si es el caso.

Lea además: Periodista caleño revela que debió salir del país por amenazas contra su vida tras el paro

Si ya se ha demostrado que la vacunación no protege contra el contagio, ¿por qué las personas asintomáticas que tienen el esquema completo de vacunación no necesitan aislarse?

Frente a esto la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que “algunos países, como Inglaterra y Estados Unidos, acogen estudios que demuestran que en los vacunados la carga viral disminuye más rápido, por lo cual tienen menos riesgo de transmitir la infección”.

Al pasar los 7 días de incapacidad o aislamiento, ¿debo hacerme una prueba covid para saber si no tengo el virus?

“No, no es requerida la prueba diagnostica de PCR o antígeno como condición de salida del aislamiento o de la incapacidad, además tampoco las empresas deben exigirlas para retornar al trabajo, sino que pueden volver al terminar los 7 días estipulados”, indicó el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz.

Lea además: Defensoría emitió alerta temprana para Cali ante riesgo por grupos armados ilegales

¿Por qué el periodo de aislamiento por contagio o sospecha por covid-19 se redujo de 14 a tan solo 7 días?

“Los estudios en países como Estados Unidos, Inglaterra y Argentina han demostrado que los días en los que más se transmite la infección están entre el primero y el cuarto desde que se empiezan a manifestar los síntomas, de tal manera que entre los días cinco y siete la persona ya se está recuperando del virus y la capacidad de transmisión es más baja”, manifestó la jefe de despacho de Salud Municipal.

¿La incapacidad por Covid-19 se paga de una manera diferente a la ya conocida?

Con respecto a esta duda, el ministro del Trabajo de Colombia, Ángel Custodio, expuso que “esta incapacidad se rige bajo la normativa de cualquier otra incapacidad médica con las características que esta implica”.