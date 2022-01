Defensoría emitió alerta temprana para Cali ante riesgo por grupos armados ilegales

La Defensoría del Pueblo emitió este viernes una alerta temprana para Cali, ante el mayor riesgo de acciones por parte de grupos armados ilegales y crimen organizado.



Se trata de la primera alerta emitida por el organismo en el presente año, en la cual se especifican 40 recomendaciones para que la ciudad prevenga y mitigue el riesgo advertido.



"Encontramos la presencia de manera itinerante y en tránsito de unos actores armados ilegales, como son los grupos delincuenciales organizados, así como encontramos la presencia itinerante de facciones de las Farc, del ELN, de carteles operados o tercerizados; también encontramos la presencia permanente de grupos delincuenciales organizados, lo que conocemos como las 'franquicias'", explicó al respecto el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



El funcionario aseguró que se adelantó un trabajo de 10 meses, con el objetivo de que entidades gubernamentales y ciudadanía encuentren soluciones y acciones preventivas para mitigar cualquier riesgo.



"Tenemos variadas recomendaciones, dirigidas a cada institución del aparato estatal. Esta alerta temprana, en comparación con otras, es estructural, que significa valorar el riesgo sobre la base de la amenaza y las vulnerabilidades, eso entendido sobre la base del despliegue de las capacidades institucionales", sostuvo el Defensor.



Puede leer: Comisión de la Verdad rechazó atentado del ELN en Cali contra policías



Camargo recordó además que el año anterior se emitieron seis alertas tempranas para otros municipios del Valle, por lo que este año se encargarán de hacerle seguimiento a estas recomendaciones.



"Desde el día uno de esta administración nos pusimos en la tarea de emitir alertas tempranas, no solamente para las zonas rurales, entendido que los contextos y dinámicas propias del conflicto van mutando, de manera que los escenarios de riesgo no solamente se presentan en zonas rurales, sino que también han ido migrando hacia las ciudades", explicó.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, expuso en la reunión con el Defensor que Cali vuelve a vivir "una gran tensión", que se debe intervenir de manera colectiva, y recordó que la ciudad ha vivido varios momentos de violencia en los últimos 35 años.



"Lo que usted nos ha traído como una alerta temprana la recibo con mucha responsabilidad, debemos llevarlo a un consejo de seguridad pronto, debemos llevarlo a las instancias requeridas pronto para poderlo resolver", indicó el mandatario local.



Subrayó además que: "El país debe entender que el manejo del orden público, y que el comandante en jefe y supremo de la Policía, el Ejército y los organismos de inteligencia no están en el ejercicio local, porque no es en el ejercicio local que podemos resolver temas de tal complejidad y trascendencia, como corredores que llegan a nuestro territorio o fenómenos trasnacionales del delito".



Ospina anunció posteriormente, a través de Twitter, que el consejo de seguridad para analizar la problemática se llevará a cabo la próxima semana.