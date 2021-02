Natalia Moreno Quintero

“Este es un propósito nacional, que nos une. Aquí no puede haber espacio ni para vanidades personales, ni para demagogia, ni para populismos”.



Pese a la advertencia hecha por el presidente Iván Duque el miércoles, cuando se inició la vacunación contra el covid-19 en el país, ese mismo día empezó el debate por el aparente uso político de la inmunización.



Al menos esa sensación dejó un video que muestra cómo en Sincelejo se ordenó repetir la entrada de la caja de vacunas para que fuera el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, quien la llevara y recibiera los aplausos.



También se criticaron las “excesivas” imágenes difundidas de la aplicación de la primera dosis del biológico en esa ciudad, adonde llegaron el Mandatario, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, entre otros funcionarios.



Y la censura en las redes sociales continuó ayer en contra del “show” de los mandatarios de Medellín, Bogotá y Santander, así como a funcionarios del Gobierno Nacional que se desplazaron a distintos lugares del país para ‘presidir’ el inicio de la vacunación.

¿Se le está dando un manejo político a la inmunización? ¿Qué mensaje le deja esa actitud a los colombianos?



“Me parece que están ganándose beneficios con avemarías ajenas. No está bien que viceministros y ministros anden por todo el país tomándose la foto de la vacuna. Eso no tiene presentación, porque, por ejemplo, el Ministro de Justicia no hizo nada para ese proceso”, aseguró el analista político Ancizar Marroquín, con relación a que Wilson Ruiz estuvo ayer en Cali para acompañar esa primera aplicación.



“Sí se evidencia una actitud politiquera por parte de algunos funcionarios que se están aprovechando de la coyuntura para poder figurar y generar todo tipo de comentarios que van o no a nutrir su imagen”, señaló a su vez la politóloga Stefanía Gaviria.



Se refiere igualmente a casos como el del alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, de quien ayer se aseguró que dejó bajo llave las vacunas para que las aplicaran solo hasta que él llegara.



“La vacunación es la respuesta a una necesidad que no debe tener tinte ni color político. Necesitamos efectividad en el proceso y menos fotos o espacios para hacer campaña”, agrega la experta, quien calificó de “absurdas” situaciones como que el traslado de los biológicos fuera custodiado por tanquetas de la Fuerza Pública.

