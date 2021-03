Críticas a Claudia López por relacionar a venezolanos con crimen en Bogotá

angela marcela alvarez

Mientras se realizaba un homenaje al policía Edwin Arnoldo Caro Gómez, quien murió este miércoles en Bogotá después de impedir un robo, la alcaldesa Claudia López habló sobre la inseguridad que se está presentando en la ciudad, culpando en gran parte a la población migrante.



La alcaldesa ha sido criticada por sus declaraciones alrededor de los hechos en las que aseguró que no es la primera vez que se presentan actos violentos por parte de ciudadanos venezolanos. Sus críticos la acusan de xenófoba.



"No es la primera vez desafortunadamente, y lo hemos denunciado en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. No es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Respeto las políticas del Gobierno Nacional, pero necesitamos garantías", dijo en declaraciones a medios.



Como ejemplo puso la muerte de Oswaldo Muñoz, quien murió mientras iba en el Transmilenio después de que un migrante lo atacara por hurtarle un celular.



Además, dentro de sus declaraciones hizo un llamado a la comunidad para evitar la xenofobia, ya que, según ella, la mayoría de las personas migrantes que viven en la capital son personas humildes. Sin embargo, aseguró que se puede evidenciar una minoría de de venezolanos violentos.



Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros policías, en cumplimiento de su trabajo de seguridad ciudadana, y expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia ya la Policía Nacional.

Toda vida es sagrada. Preferiríamos haber judicializado a agresores — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 10, 2021

La alcaldesa expresó que Bogotá no tiene en estos momentos la capacidad necesaria para frenar la inseguridad que se está presentando. "Seguiremos trabajando sin descanso para garantizar la protección de nuestros ciudadanos en conjunto con la Policía, la Fiscalía y la ciudadanía", explicó en su publicación.



Debido a la falta de seguridad, López le pidió al Gobierno Nacional ofrecerle garantías a la población colombiana así como se le están ofreciendo a los venezolanos. "No podemos permitir que algunos se aprovechen de la solidaridad de Colombia y que sigamos teniendo este tipo de actos violentos”.



Desde varios sectores han criticado las palabras que dijo la alcaldesa. Miguel Uribe, aseguró que la intervención de López discrimina, estigmatiza y demuestra su negligencia en en cuanto a la seguridad seguridad. "Tristemente esta Alcaldía acabó con el apoyo a los migrantes y la atención integral que montamos en pasada administración”.



Gustavo Petro comparó el discurso que hizo la alcaldesa, con la época de Hitler: “El discurso de la xenofobia. Ya tienen enemigo interno en Bogotá: los venezolanos que huyeron del bloqueo. Como en tiempos de Hitler, esas frases recogerán millones de aplausos y de muertos”, afirmó el senador.



"Está a tiempo de replantear su política de seguridad. No es con indicadores engañosos o con señalamientos xenófobos. Su política de seguridad debería funcionar independiente de la nacionalidad de los delincuentes", expresó Carlos Fernando Galán