Corte inadmitió denuncia de abogado Elmer Montaña contra congresista Christian Garcés

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir las denuncias presentadas por el abogado Elmer Montaña en contra del representante a la Cámara Christian Garcés por presuntamente ser responsable de conformar grupos armados de civiles que atacaron a manifestantes, en hechos ocurridos el pasado 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali.



Según se lee en el Auto de la Corte, los señalamientos contra el representante no tienen "mayor evidencia", pues "la atribución realizada al congresista denunciado constituye un señalamiento vago, abstracto y generalizado por cuanto no aporta información, ni elemento suasorio alguno del que válidamente pueda inferirse que la supuesta actividad desplegada por el aforado en la referida reunión, estuvo presuntamente dirigida a concertarse con la ciudadanía y la policía nacional para proceder a la conformación de grupos civiles armados".



Es preciso mencionar que la reunión a la que se hace referencia en el Auto es la adelantada en la mañana del 28 de mayo, entre Christian Garcés, la Policía y miembros de las juntas de acción comunal de los barrios que integran la Comuna 22 de Cali, y que según la denuncia "posiblemente ubicaría al representante Garcés como el líder político que habría planteado la alianza de civiles con la Policía para temas de seguridad el 28 de mayo en el sur de Cali".



Según la Corte, la asociación de la reunión con la acontecido el 28 de mayo en el sur de Cali, a lo que también hizo alusión el medio de comunicación Cuestión Pública, "constituye una aseveración sin asidero distinto a un comentario soportado en inferencias y valoraciones propias de quien o quienes hayan redactado la publicación y de la que difícilmente se advierte un señalamiento concreto, claro y definido que permita colegir razonablemente la vinculación a una o más conductas delictivas por parte del congresista".

Frente a la decisión de la corte, el representante Christian Garcés manifestó que desde que tuvo conocimiento de las denuncias "insistimos en que esas acusaciones no tenían fundamento y no correspondían a la realidad (...) Hoy la Corte Suprema de Justicia ha inadmitido estas denuncias y los magistrados han sido claros en que todas las acusaciones que se hicieron contra mí, responden a señalamientos que carecen de material probatorio".



“Siempre estaremos abiertos a la vigilancia y veeduría ciudadana, ese es un deber y un derecho que como servidores elegidos popularmente estamos llamados a proteger y apoyar; sin embargo, es necesario que ese ejercicio se haga bien, dentro del marco de la ética, sin mentiras ni calumnias o falsas denuncias. Yo quiero invitar al abogado Montaña a que nos tomemos un tinto, a que hablemos y en vez de desgastarnos en esta disputa infundada, nos pongamos de acuerdo para atacar los verdaderos males que enferman a la ciudad, como la pobreza, el desempleo, la corrupción y la inseguridad, que no están siendo atendidos por la Alcaldía de Cali”, añadió.



Por su parte el abogado Elmer Montaña comentó en su cuenta de Twitter que respeta la decisión y "nos queda la verdad histórica que indica que Garcés apoyó a los habitantes de Ciudad Jardín para que asumieran su autodefensa. El archivo no es definitivo".



También criticó que "en muy poco tiempo y sin haber practicado una sola prueba para verificar los hechos denunciados, la Corte archivó la denuncia" y apuntó que "quienes conforman grupos armados para actuar conjuntamente con miembros de la fuerza pública para supuestamente defenderse están incursos en delito de concierto para delinquir agravado (por la conformación de grupos paramilitares). No lo digo yo, lo dice la ley".