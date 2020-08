Corte Constitucional avala adición de $287 mil millones al Presupuesto General de la Nación

Erika Mantilla

La Corte Constitucional avaló este jueves la adición de $287 mil millones al Presupuesto General de la Nación, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, derivada de la pandemia del covid-19.



La decisión de la Sala Plena se registró al determinar la exequibilidad de los artículos 1, 2 y 6 del Decreto Legislativo 774 de 2020, "por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el marco de la emergencia".



El decreto tiene por objeto incorporar al Presupuesto General de la Nación (PGN) recursos por el orden de 287,000'000.000 para implementar medidas sociales en favor de la población afectada por la crisis económica actual.



Estos recursos están destinados al Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, en cumplimiento de lo previsto por el Decreto Legislativo 568. Con ponencia del magistrado Richard Ramírez Grisales, se estableció en sesión virtual de Sala Plena que los artículos 1, 2 y 6, del decreto satisfacen todos los juicios materiales de constitucionalidad.



Por el contrario, verificó que los artículos 3, 4 y 5, del decreto no satisfacen el juicio de necesidad jurídica y que el Gobierno Nacional podía, “en ejercicio de funciones administrativas”, liquidar la referida adición presupuestal,por tanto, fueron declarados inexequibles.



La Sala Plena concluyó que la inexequibilidad de los artículos 1 a 8 del Decreto Legislativo 568, declarada mediante la sentencia C-293 de 2020, no implica la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto Legislativo 774. Esto, debido a que el remedio dispuesto por la Corte en relación con la inconstitucionalidad de los referidos artículos surtirá efectos en el recaudo del impuesto de renta del año 2020,que deberá liquidarse y pagarse en el 2021.



Por tanto, dicho remedio no compromete, en manera alguna, la adición presupuestal prevista por el decreto con los recursos recaudados al PGN del año 2020.



El magistrado Alejandro Linares Cantillo aclaró su voto y los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Antonio José Lizarazo salvaron parcialmente su voto respecto de la decisión de declarar inexequible los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 774 de 2020.

