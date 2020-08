Pico y cédula, toques de queda y otras dudas sobre el "aislamiento selectivo" en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

La llamada “nueva normalidad” en la que entrará el país a partir del próximo 1 de septiembre en la fase de aislamiento selectivo ha generado expectativa entre los caleños, al tiempo que ha dejado dudas sobre cómo funcionará la ciudad en esta fase de la pandemia por covid-19.



Según lo explicado por el alcalde, Jorge Iván Ospina, para evitar que haya una reapertura “irresponsable” se ha diseñado una estrategia para que Cali dé pasos progresivos hacia la normalidad.



“Haremos planes pilotos, pactos por la vida, vigilancia y control y protocolos de bioseguridad. Vamos a ir abriendo poco a poco, no queremos que nos pase lo que ocurre en España, que nuevamente tiene cierres y presenta picos de contagio”, dijo Ospina.



A continuación, El País aclara interrogantes en torno a lo que será la nueva normalidad para los caleños.



¿Qué actividades se reanudarán a partir del 1 de septiembre?

​

Daniel Palacios, viceministro del Interior, enfatizó que “a partir del 1 septiembre lo que no está prohibido está permitido. Todas las actividades de la economía quedan permitidas”.



¿Qué está prohibido?

​

Son tres actividades que no están permitidas en el país. Una de ellas son las aglomeraciones de personas en espacios públicos o reuniones sociales. Tampoco está permitida la apertura de discotecas y está prohibido el consumo de licor en espacio público.



¿Cuándo volverán los gimnasios?

​

Este sector ya tiene el visto bueno del Ministerio de Salud para reactivarse, al igual que los protocolos de bioseguridad aprobados, por lo que desde el 1 de septiembre podrá volver a abrir.



¿Y las iglesias?

​

Según lo estipulado por el Gobierno Nacional, los templos podrán recibir nuevamente feligreses. En Cali, el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, indicó que espera reunirse con los representantes de iglesias para avalar protocolos.



¿Seguirá el pico y cédula?

​

Las restricciones de movilidad fueron desestimadas por el Gobierno Nacional. En Cali, según explicó el alcalde Jorge Iván Ospina, la medida se desmontaría de forma progresiva y “ampliando horarios, que será la forma en la que la ciudad afrontará la nueva normalidad”.



¿Habrá toques de queda o cuarentenas?

​

No. Con el decreto 1168 de 2020, en el que se estipularon las pautas del aislamiento selectivo, los alcaldes fueron coartados de la potestad de dictar este tipo de medidas de forma autónoma. En caso de determinar necesaria alguna restricción, el alcalde deberá justificar y solicitar formalmente al Ministerio del Interior que se autorice.



¿Se seguirá necesitando el pasaporte sanitario en Cali?

​

Sí, en esta fase de aislamiento selectivo y recuperación de normalidad seguirá siendo necesario tramitar ante la Alcaldía de Cali el pasaporte sanitario. La secretaria de Salud, Miyerlandi Torrres, dijo que este mecanismo ha sido determinante a la hora de hacerle seguimiento a la enfermedad en la ciudad.



¿Se podrá viajar por carretera?

​

Sí, tanto en servicio público como particular. En transporte público solo se permite el 35 % de la ocupación de los vehículos. En vehículos particulares no hay restricción de ocupación.



¿Se podrá viajar en avión?

​

Sí, todos los aeropuertos del país podrán operar. El Ministerio de Transporte implementará un plan de conectividad que incrementará las rutas y la frecuencia de los vuelos. Desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se autorizaron las rutas Cali-Bogotá, Cali-Medellín, Cali-Barranquilla y Cali-Pasto. Se espera aprobación de rutas Cali-Cartagena y Cali-San Andrés.



¿Y los vuelos internacionales?

​

Están en proceso de reactivación, pues el Ministerio de Salud está definiendo protocolos de bioseguridad. Hasta el momento lo que se ha perfilado es que los viajeros que lleguen al país tendrían que arribar con una prueba negativa de covid. El Gobierno está trabajando para establecer rutas destino; inicialmente se piensa que los vuelos saldrían desde Cartagena y Barranquilla. El secretario de Turismo del Valle, Julián Franco, dijo que se están adelantando gestiones para habilitar rutas a finales de septiembre que salgan de Cali a Estados Unidos, Panamá, Ecuador y Perú.



¿Cómo funcionarán restaurantes?

​

Desde el 1 de septiembre pueden operar con normalidad, cumpliendo protocolos de bioseguridad.



¿Los bares podrán vender licor?

​

Solo estará permitido si el alcalde de un municipio hace la solicitud al Gobierno Nacional para que se habilite un piloto de venta y consumo de licor en estos espacios. Dependiendo del comportamiento epidemiológico del covid en ese municipio se podría dar viabilidad.



¿Habrá piloto de rumba en Cali?

​

Según el alcalde Jorge Iván Ospina, el próximo 5 de septiembre se realizaría el piloto en el parque del barrio Alameda con las salsotecas y negocios del sector para retomar la rumba, esta vez al aire libre.



¿Colegios tendrán clases presenciales?

​

En Cali se está estudiando la posibilidad de implementar un piloto de retorno a clases bajo la modalidad de alternancia (lecciones presenciales y trabajo virtual) en colegios privados. Se realizaría entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, según confirmó el secretario de Educación, William Rodríguez. El funcionario señaló que en la primera semana de octubre se estudiarán los resultados del piloto y se daría paso a un modelo de alternancia progresiva desde el 13 de octubre, que incluiría mayor presencia de los estudiantes en aulas. Aún es incierto el retorno presencial en colegios oficiales.



¿Cómo funcionarán los centros recreacionales en Cali?

​

En una primera fase, que inicia la próxima semana, se abrirán ocho de estos espacios al público, entre ellos el Club Tequendama y el Acuaparque de la Caña. Para ingresar se deberá cumplir con protocolos de bioseguridad y tener el pasaporte sanitario deportivo.



¿Los niños, adultos mayores y personas con comorbilidades tienen libre circulación?

​

Sí, se permitirá que niños, adultos mayores, personas con obesidad y otras comorbilidades, que estaban confinados por sus condiciones riesgo, salgan a las calles usando el tapabocas y manteniendo el distanciamiento social.



¿Se debe usar tapabocas en público?

​

El autocuidado es preponderante en este momento. Por esto, cada persona debe seguir usando el tapabocas y, en la medida de lo posible, portar desinfectante. El Ministerio de Salud expedirá en los próximos días protocolos para reglamentar el comportamiento ciudadano en esta fase.



¿Quiénes deben continuar aislados?

​

Las personas sospechosas o confirmadas de infección por coronavirus se deberán quedar en casa y guardar aislamiento durante 14 días, junto a sus familias. Las EPS y secretarías de Salud deberán hacer rastreo epidemiológico para evitar mayores contagios.