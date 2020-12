Consejo de Estado entregó investigación del senador Eduardo Pulgar a la Procuraduría

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Consejo de Estado determinó que es la Procuraduría, y no el Comité de Ética del Senado, la entidad competente para investigar al senador Eduardo Pulgar, por presunto intento de soborno a un juez.



Pulgar es investigado por intentar, presuntamente, sobornar al entonces juez promiscuo municipal de Usiacurí, Atlántico, Andres Fernando Cáez, con $200 millones, a cambio de una decisión en favor de un tercero.



El pasado 14 de octubre, en audiencia virtual de juzgamiento disciplinario, el senador argumentó que por estos mismos hechos la comisión del Congreso le adelanta una investigación. Su defensa adujo falta de competencia del Ministerio Público para disciplinar a funcionarios de elección popular.

Frente a estas declaraciones, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, envió para su revisión, a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el supuesto conflicto de competencias entre la Comisión de Ética del Congreso y la Procuraduría.



Frente al argumento de la defensa, el Consejo de Estado dijo que frente a posibles actos de corrupción la Procuraduría tiene la competencia para investigar disciplinariamente a los congresistas de la República.



Como en este caso, la conducta por la que es investigado Pulgar no hace parte de su función congresional, no había lugar a que el caso quedara en manos del Comité de Ética del Congreso.



“En el caso que se analiza, aunque la conducta a investigar fue presuntamente realizada por Eduardo Enrique Pulgar Daza, ostentando la calidad o condición de senador, no encuentra la Sala que dicha actuación se haya adelantado en ejercicio de una función congresional o con ocasión de ella”, afirmó el alto tribunal.

El Consejo de Estado ordenó enviar a la Procuraduría el caso del senador y continuar con su investigación, además que dijo que esta decisión no posee ningún recurso y, por ende, debe cumplirse de inmediato.