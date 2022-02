Conozca la lista de municipios que no tendrán que usar más tapabocas en espacios abiertos

El presidente Iván Duque anunció este miércoles que los municipios que que cuenten con más del 70% de vacunación en primeras y segundas dosis podrán levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos.



"Esto tiene que servir para que salgamos todos rápidamente a cumplir esa medida, nos falta poco para llegar a ese 70% como país, ya hay ciudades que superaron ese 70% y esos son los lugares en los que vamos a levantar el uso de tapabocas en espacios abiertos", dijo Duque.



Ante este anuncio, el Ministerio de Salud reveló las cifras de vacunación en todos los municipios del país con las cuales se evidenció que actualmente son 451 municipios del Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Quindío, Santander, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia los que podrán eliminar la medida del tapabocas.



Así entonces, algunos de los municipios del Valle del Cauca donde empezará a regir la flexibilización de esta medida que era obligatoria son Obando, El Cairo, San Pedro, El Dovio, Versalles, Ulloa, Riofrio, Trujillo y La Victoria.



Esta nueva disposición, que desde hace varios días estaba siendo solicitada por los mandatarios de varias ciudades del país, por ahora solo será una realidad en 23 ciudades capitales que cumplen o han superado la cifra requisito, siendo uno de ellos Bogotá que actualmente tiene el 88.6% de su población con primeras dosis y 71,8% con segundas dosis.



De acuerdo con la información compartida por las autoridades de salud, las ciudades capitales que tienen mayor cobertura de primeras dosis y esquemas completos son Puerto Carreño, Barranquilla y Pereira.



Aquí la lista de todas las ciudades capitales y sus porcentajes de vacunación en primeras y segundas dosis:

Capitales donde tapabocas seguirá siendo requisito

Teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque explicó que la aplicación de la medida en los distintos territorios del país dependerá de las cifras de vacunación en cada municipio, las cifras evidencian que entonces, por ahora, en nueve ciudades capitales el tapabocas deberá seguir usándose en espacios abiertos.



Una de ellas Cali, donde la Secretaría de Salud detalló que en la ciudad aún no se cumplen con las condiciones requeridas para retirar el uso de tapabocas obligatorio en espacios públicos, esto debido a que la cifra de inmunización no alcanza el 70%.



"Estamos en un 83,6% de cobertura de primeras dosis y un 67% con el esquema completo", detalló la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



Otras de las ciudades capitales que no cumplen con el requisito de las cifras de inmunización son Mitu, Florencia e Inirida.