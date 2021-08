Confirman los primeros casos de contagio con la variante Delta en Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó este miércoles la presencia de la variante Delta en la ciudad. Fue detectada en cuatro ciudadanos que no presentan complicaciones.



“Las cuatro corresponden a personas entre 31 y 32 años de edad. Afortunadamente las cuatro personas se encuentran ya recuperada del Covid-19 y es bueno anotar que tres de ellas ya han sido vacunadas”, señaló el secretario distrital de Salud, Alejandro Gómez.

Así mismo, confirmó que la variante no solamente existe en la ciudad, sino que también circula. “Una de estas cuatro personas no había viajado al exterior. Eso significa que se contagió aquí en Bogotá”, añadió.



La variante Delta del virus que causa el covid-19 fue detectada por primera vez en Colombia el pasado 24 de julio en un ciudadano que llegó a Cali de un viaje a Estados Unidos.



Las autoridades especificaron que se trató de un ciudadano que viajó a Estados Unidos y presentó síntomas. Al hacerse la prueba PCR se confirmó el contagio y una posterior secuenciación genómica permitió identificar que la infección era producto de la variante delta.



Hasta el pasado 21 de julio, la variante había sido detectada en 124 territorios del planeta y ya representaba más de tres cuartas partes de las muestras secuenciadas en muchos países, según la OMS.



Por el momento la nueva variante no es predominante en el país, aunque se prevé que lo llegue a hacer en los próximos meses. Autoridades insisten en la importancia de iniciar o completar los esquemas de vacunación contra el covid-19.