Condenan a 32 meses al conductor del cantante Martín Elías por su muerte

Un juez condenó a 32 meses de prisión domiciliaria a Armando León Quintero, el conductor del cantante Martín Elías, quien falleció en un accidente de tránsito el 14 de abril del 2017, por el delito de homicidio culposo.



Esta decisión la tomó el juez argumentando que la conducta realizada por Armando León Quintero es completamente antijurídica y culpable, y se sustenta en la imprudencia que cometió al manejar a alta velocidad por una carretera en pésimo estado, produciendo este accidente que terminó con el deceso de una persona.



El juez agregó que este accidente no habría ocurrido si Armando León Quintero Ponce “hubiese cumplido las disposiciones legales, de haber respetado esas normas de tránsito, en especial haber manejado a una velocidad permitida”.

Bajo esta línea, el juez argumentó que no encontró ningún motivo que exonere a Quintero de responsabilidad, porque “al momento de los hechos, era un hombre adulto con plena capacidad de comprender el riesgo a que se enfrenta y exponía a quienes se podía encontrar en su camino, y era una persona con experiencia en la conducción y con permiso para conducir”.



Martín Elías era conocido como uno de los mejores cantantes de la nueva ola del vallenato. Nació el 18 de junio de 1990. Su trabajo musical le llevó a lograr en 2014 el disco de oro por las ventas de sus producciones que hizo al lado de acordeoneros como Fernando Rangel, Juancho de la Espriella y Rolando Ochoa.



Entre las canciones que identificaron al llamado 'Cacique junior' están '10 razones para amarte', 'Soy tuyo', 'Mi ex', 'Loco por tu amor' y 'Ese man no te luce'.