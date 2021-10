Con 'pico y cédula' Colombia regulará paso por la frontera con Venezuela

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, confirmó que tras la reapertura de la frontera con Venezuela -habilitada por Colombia desde el pasado 2 de junio tras un cierre de 14 meses a causa de la emergencia por la pandemia del coronavirus- se mantendrá el sistema de 'pico y cédula' para regular el paso de personas.



La medida, implementada desde junio pasado, permite el paso de personas entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m. bajo los protocolos de bioseguridad acordados por la Secretaría de Salud de Norte de Santander.



Respecto al paso de mercancía aún no se han emitido las validaciones técnicas necesarias para que esto se pueda propiciar, esto evaluando la estructura de los puentes, el peso, la resistencia y demás.



“Estamos a la espera de que se confirme si Venezuela reabre la frontera o no. Una cosa es eliminar la presencia de estos contenedores y otra reabrir el paso, ideal que se dé un proceso organizado, juicioso como lo hemos hecho desde Colombia, privilegiando a las personas que necesitan movilidad transfronteriza”, dijo Espinosa.

Venezuela comenzó este lunes el retiro de los contenedores que desde 2019 impiden el tránsito de personas y de mercancía. Aún falta por levantar uno de estos elementos, así como los ubicados en los puentes Francisco de Paula Santander y La Unidad.



Migración expresó que el retiro de contenedores se logró gracias a la gestión de la Gobernación de Norte de Santander y de los sectores comercial, industrial y de transporte del departamento, esto en el marco del orden y la seguridad para las poblaciones de ambos países.



“Se garantizará bioseguridad, seguridad para Colombia y para los diferentes viajeros. Se puede iniciar un proceso de retoma gradual de la operación de mercaderías entre ambos países. Por lo pronto vamos a desarrollar todas las actividades necesarias con todo el equipo de Gobierno para efectos de que este procedimiento siempre se dé protegiendo derechos humanos y personas, además de salvaguardar los intereses del país”, manifestó Espinosa.



El retiro de los contenedores servirá para evitar que los migrantes se vean expuestos a pasar por trochas y sitios no autorizados, diversas familias podrán reabastecerse para seguir trabajando en la reactivación económica de ambos países.