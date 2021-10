"Tener cuentas en el exterior no es un delito": Duque sobre revelaciones de 'Pandora Papers'

Respecto a la investigación periodística ‘Pandora Papers’, que ha causado revuelo en el mundo político nacional, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, habló del tema que involucró a más de 500 colombianos en asociaciones ‘offshore’, entre esos embajadores, ministros, expresidentes y actuales funcionarios públicos del Gobierno Nacional.



El presidente Duque expresó que la ley colombiana actualmente permite que las personas tengan cuentas en el exterior, pero esto no les quita que tengan que declarar estos activos del exterior ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y las entidades correspondientes.



“Tener cuentas en el exterior no es un delito, lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales”, expresó el mandatario a los medios de comunicación.

Señaló que las personas que no declaren esos activos serán sancionados con multas, quienes estén en proceso de evidenciar estas acciones podrán acogerse al impuesto de normalización tributaria el cual es el complementario al impuesto de renta que emplea una tarifa especial a los activos omitidos en primera instancia.



“Gracias a la colaboración que hay con los demás países en el mundo y las redes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se le ha mandado a los ciudadanos su comunicación para que se pongan al día”, expresó el mandatario colombiano.



Cabe recordar que 'Pandora Papers', la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló las sociedades en paraísos fiscales que tendrían políticos, artistas y empresarios del país.



Algunos de ellos la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sobre quienes la investigación arrojó que tuvieron participación en la sociedad Global Securities Management Corporation.



Otro de los implicados en la investigación es el expresidente César Gaviria, quien se pronunció sobre estas revelaciones y reconoció tener participación en una empresa 'offshore' en Panamá.



El expresidente Andrés Pastrana, así como el actual director de la Dian, Lisandro Junco, también estarían relacionados con 'offshores' de países como Panamá, Chipre y Reino Unido.



De acuerdo con los señalamientos, Junco tendría participación en una sociedad en Delaware, Estados Unidos, una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, todos relacionados con su nombre.