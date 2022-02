¿Cómo se podría ver afectada la economía colombiana por la crisis en Ucrania?

Mientras la tensión entre Rusia y Ucrania (y de paso la OTAN y Estados Unidos) se mantenga en un punto alto, un conflicto que parece lejano, podría tener grandes repercusiones en la economía de Colombia.



Así lo señalan expertos, que destacan principalmente un mayor aumento en el valor de los productos (con una inflación ya bastante alta) y una mayor subida de los precios del petróleo, como los factores más negativos de este impacto.



Algo que evidenció la pandemia es que el mundo está interconectado y todo lo que pasa en el mercado, principalmente con potencias como Estados Unidos, Europa y Rusia, termina repercutiendo en todos los mercados internacionales.

La actual crisis “sobre” y “por” Ucrania entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que involucra directamente a los Estados Unidos y a la Unión Europea, no es la excepción.



El nerviosismo por las actuales tensiones, y con ello la incertidumbre de lo que puede pasar con el suministro de Petróleo, pues Rusia es uno de los principales productores de crudo, generó un aumento en su precio a niveles que no se habían visto desde el año 2014.



Y aunque esto podría ser positivo para países petroleros como Colombia, que podrían aprovechar para agrandar el mercado, tras el riesgo en la cadena de suministro de Rusia por una eventual guerra, el mercado del petróleo también desprende repercusiones en la devaluación de la moneda y por consiguiente en el aumento de la inflación.



Con ello, el costo de vida de los colombianos se vería afectado por la escasez y el aumento de precios en los productos importados.



“El balance de riesgo está más hacia el impacto negativo que tiene que ver con una depreciación de la tasa de cambio, fortalecimiento del dólar, y un aumento eventual de la inflación, que golpearía aún más ese poder adquisitivo de los hogares”, afirma Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.



Es decir, pese a que el precio del petróleo ha llegado en las últimas semanas a prácticamente los 100 dólares por barril, y eso beneficia a Colombia, que también obtiene recursos de este producto, la inflación y la crisis internacional de la cadena de suministro no permitiría aprovechar completamente el alto precio, según los analistas.



Por ejemplo, de acuerdo con el profesor de Economía de la Universidad Piloto Oscar Loaiza Pava, la subida de los precios del petróleo elevaría los precios de la gasolina a nivel mundial, y Colombia es importador de gasolina.



Otro impacto económico que provocaría la tensión geopolítica en Ucrania es que en Colombia los alimentos se encarecerían más de lo que ya están. “Se agravaría más porque la economía de Colombia no produce siquiera la mitad de los alimentos que consume”, explica el docente Loaiza.



“Nosotros ya tenemos un problema de inflación externa y ese problema ya es bastante grave, está obligando a que el gobierno tome decisiones como por ejemplo bajarle el arancel a ciertos alimentos”, explica.



Así las cosas, el problema de la inflación se agravaría más con una eventual escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y le daría continuidad a las decisiones como la del Banco de la República de subir la tasa de interés. Como ya se sabe, el aumento en la tasa de interés impacta las decisiones de inversión de las empresas, encarecería los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, la compra de vivienda, de vehículos, entre otros productos y servicios.



Como explica Camilo Durán, economista senior de Credicorp Capital, si los precios del petróleo alcanzan más de los 100 dólares por barril y siguen derecho por el escalamiento del conflicto en Ucrania, lo que el país va a presentar es una economía enfrentando presiones inflacionarias sobre una materia prima importante y eso, en medio de una fragilidad económica, puede ser más recesivo que inflacionario afectando también el dólar.



“Ahorita estamos ante un escenario económico de desaceleración en el ritmo de crecimiento, en Estados Unidos en particular, después de ese rápido avance en el 2021. Si esa desaceleración se materializa muy fuerte en los Estados Unidos y además se le imprime mayor presión a la actividad económica vía un conflicto escalado entre Rusia y Ucrania y por consiguiente con los aliados de occidente, pues esa desaceleración causaría más presiones sobre el dólar”, afirma Durán.

En ese sentido, bajo ese escenario podría haber un impacto en la recuperación económica de Colombia, especialmente por el aumento de la inflación que podría poner un freno al gasto que hacen los hogares. “No lo veo como un riesgo todavía sustancial, pero todo dependerá del alcance de ese conflicto y cuanto tiempo dure”, plantea Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo.



Entonces, dependiendo de qué tan fuerte llegue a ser el conflicto, si es que se materializa, los impactos en la economía colombiana pueden llegar a ser más duraderos. Por ahora, de acuerdo con los analistas, los mercados están atravesando por un punto incierto. Como el mismo conflicto.



Según explica el profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Carlos Alberto Patiño Villa, especialista en conflictos internacionales, los escenarios de conflicto están abiertos, las posibilidades de solución diplomática ambiguas, y las posibles acciones militares de iniciativa rusa indescifrables.



“Yo diría que el conflicto de Ucrania todavía no es una alerta para Colombia, lo que sí creo es que el Gobierno colombiano debe tener reservas preparadas para cualquier contingencia, sobre todo porque los precios del petróleo en la economía colombiana pueden jugar un papel importante”, afirma.