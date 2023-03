¿Cómo funcionará? Este es el nuevo modelo de pensiones en Colombia con la reforma

El Gobierno Nacional dio a conocer los puntos claves que conforman el articulado del proyecto de ley que busca reformar el sistema pensional en Colombia. En total son 89 artículos que conforman el primer borrador que se conoció el día de ayer 14 de marzo en el marco de la Comisión Permanente de Políticas Laborales instalada por el Ministerio de Trabajo en la que participan las centrales obreras y gremios.



De acuerdo con el borrador, el sistema pensional en Colombia estará conformado por cuatro pilares con los que se pretende unificar dicho sistema entre los fondos privados y Colpensiones.



Por un lado, el denominado ‘pilar solidario’ estará enfocado a todas las personas mayores de 65 años quienes recibirán un subsidio de $223.000 pesos que beneficiará a 2,5 millones de colombianos. En un principio la propuesta inicial del presidente Gustavo Petro en campaña era de $500.000, pero el ministerio explicó que esta renta será ampliada de acuerdo al crecimiento económico del país.



Lea también: Tras ser radicada, ley de sometimiento a la justicia será tramitada con mensaje de urgencia



Seguido de este, se relaciona el pilar semicontributivo, el cual establece que todas aquellas personas que se encuentren afiliadas al sistema y que a los 65 años no cumplan con los requisitos para acceder a la pensión y que aun así tienen un ahorro pensional ya sea en en fondo privado o en Colpensiones tendrán derecho a una renta vitalicia, siempre y cuando hayan cotizado más de 150 semanas y no superen las 1.000 semanas.



Con relación al ‘pilar contributivo', va dirigido a los trabajadores dependientes e independientes y servidores públicos que tengan la capacidad de pago para efectuar cotizaciones y ganen entre uno y tres salarios mínimos. Ellos deberán cotizar su ahorro pensional en Colpensiones. Este es uno de los cambios que tuvo este proyecto pues desde un inicio se contemplaba que serían hasta cuatro salarios.



Por último, el pilar del ahorro individual reúne a las personas que tienen los recursos suficientes para ahorrar de manera individual en el sistema de fondos privados las cuales devenguen más de tres salarios mínimos.



Las otras propuestas que establece este proyecto de ley son beneficios especiales para la pensión integral de vejez. Uno de estos es para los padres trabajadores cuyo hijo padezca una invalidez física o mental debidamente calificada tendrá derecho a recibir la pensión a cualquier edad.



De otro lado, tal y como lo había anunciado la ministra de trabajo, en el borrador se incluyó la propuesta de reducir de 50 semanas por hijo a las mujeres sin que se superen los 3 hijos para un total de 150 semanas y de esta manera compensar el trabajo del cuidado.



Le puede interesar: Empresas tendrían que dar almuerzo a sus trabajadores, según proyecto, ¿cómo funcionaría?



Finalmente, el Gobierno confirmó que esta reforma tendrá un régimen de transición para las personas que estén próximas a jubilarse en el que se define a quienes le aplicará y a quienes no.



De acuerdo con el artículo 76 las personas que cuenten con 1.000 semanas cotizadas se tendrán en cuenta los periodos cotizados en cualquiera de los dos regímenes pensionales, es decir ya sea en Colpensiones o en las Administradoras de Fondos Privados (AFP) se les respetará las condiciones establecidas en el régimen anterior a la ley 100.