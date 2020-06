Comisión de Paz del Senado denuncia muerte de cuatro menores en combates en el Cauca 

Alejandro Cabra Hernandez

La Comisión de Paz del Senado denunció que en medio de un combate con el Ejército el pasado mes de marzo en Argelia (Cauca) habrían muerto 4 menores de edad. Recriminó a las Fuerzas Militares por no haber informado al país.



“Otras personas no conocidas nos informan que los niños muertos reportados por comunidades de Argelia fueron asesinados y luego enterrados en el Putumayo y no en el Cauca. La Comisión de Paz insiste en preguntar quiénes son esos niños y quién les mató y por qué no se reportaron”, expresó el senador Roy Barreras.

Otras personas no conocidas nos informan que los niños muertos reportados por comunidades de argelia , fueron asesinados y luego desenterrados EN EL PUTUMAYO Y NO EN EL CAUCA. @ComisiondePaz insiste en preguntar QUIENES SON ESOS NIÑOS Y QUIÉN LES MATÓ Y PORQUE NO SE REPORTARON — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 18, 2020

Según la Comisión de Paz, el Gobierno nacional no ha informado sobre este hecho, tal y como ocurrió con los bombardeos en el Caquetá, donde murieron varios menores de edad.



"Estos niños visten prendas militares, por lo tanto, son niños víctimas de reclutamiento forzado, fueron victimizados antes o después de ser asesinados", señalaron los senadores en sus intervenciones.



En una seguidilla de cuestionamientos la comisión dijo: “¿Qué paso? ¿Cómo murieron estos niños?, ¿Quién les puso los camuflados?, ¿Se los pusieron antes o después de su muerte?, ¿Eran militantes o milicianos, de cuál de las fuerzas ilegales? ¿Lo eran o no lo eran? ¿Cómo se llaman?, ¿Quién dispuso sus cadáveres? ¿Los recogió o no medicina legal? ¿Hay o no levantamiento oficial de esos cadáveres? ¿Por qué el país no sabe que murieron 4 niños en Argelia?”.