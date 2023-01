Caso Marcelo Pecci: Capturan a otros dos implicados en el asesinato del fiscal paraguayo 

En la madrugada de este sábado fueron capturadas dos personas más que habrían estado involucrados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Cartagena.



Según los reportes entregados por el abogado de las víctimas, a las 2:20 y 2:21 am fueron capturados, en Bogotá y Rionegro, los ciudadanos conocidos como Andrés y Ramon, quienes habrían estado encargados de la parte logística.



Asimismo, estas dos personas habrían suministrado el dinero a Francisco Luis Correa, conocido por las investigaciones como el cerebro del crimen y ya imputado por la operación que terminó con la vida del exfiscal en una isla de Cartagena.



También se conoció que, durante las capturas, no se logró detener a Margaret, la esposa de uno de ellos que está en El Salvador. Junto a estas dos capturas realizadas en las últimas horas, ya son 6 las personas capturadas por el asesinato del exfiscal paraguayo Marcelo Pecci.



Sobre Francisco Luis Correa Galeano, conocido como el cerebro del crimen, afirma la Fiscalía que se reunió con los ejecutores del asesinato en Medellín, Antioquia, el 5 de mayo de 2022, un día después de la llegada del fiscal Pecci junto a su esposa a Cartagena. Se espera una nueva audiencia contra él para el próximo 20 de febrero.



Gabriel Carlos Salinas Mendoza, otro de los implicados, habría sido capturado en Venezuela al constatarse que era buscado por circular azul de Interpol. Dentro del proceso investigativo se logró establecer la participación de Salinas en el crimen, al ser el encargado de conducir el jet ski en el que se movilizaron los sicarios para llegar a la playa de Barú, en Cartagena.



Igualmente, un juez de Cartagena ha condenado a cuatro integrantes que confesaron el homicidio del Fiscal Marcelo Pecci, entre estos Wendre Still Scott Carrillo, sicario; Everson Adrián Arrieta Zabaleta, encargado del transporte y la logística; y Marisol Londoño e hijo Cristian Manosalve, involucrados en la investigación.