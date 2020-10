Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, aseguró este lunes que por ahora no habrá Carnaval en el 2021, pero que se gestionará para que los hacedores y preservadores de las fiestas sigan manteniendo la tradición, sin que se tenga una participación masiva como en los años anteriores en las calles de la ciudad.



“La fiesta está aplazada, la fiesta no será en febrero. No sabemos cuándo será, no sabremos si será en el 2021, todavía es prematuro decidirlo, porque un mes de coronavirus es un año normal en cuanto al nivel de decisiones que uno debe tomar”, afirmó el Alcalde de Barranquilla a Emisora Atlántico.



Seguidamente anotó “por ahora lo único que sabemos es que en febrero no habrá un Carnaval como lo conocemos, no habrá fiesta. Y cuando sepamos más lo haremos saber, pero para ser sinceros, es algo en lo que no hemos gastado mucho tiempo, simplemente sabemos que no se puede y sabremos que llegaremos a una decisión cuando nos sentemos con Carnaval SAS en el momento que sea necesario”.

Reconoció que “el Carnaval es un tema de amores y odios. Lo importante es entender que el Carnaval es una tradición cultural más que una fiesta. Del Carnaval vive mucha gente. No es que solo se provea constantemente del carnaval porque nadie vive todo un año de lo que hizo en cuatro días, pero mucha gente sí deriva su alimento cultural, derivan la tranquilidad, la paz, la alegría que tiene en su vida porque se la meten toda a una fiesta cultural de más de 100 años, que es el Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”.



“El carnaval es importante para Barranquilla porque nos da identidad, nos preserva la cultura y al mismo tiempo tiene un sitio importante en el escenario internacional de los carnavales y de las fiestas culturales y tiene mucho más de lo muchos creen que es nada más la fiesta, la maicena y demás. Esas tradiciones estamos trabajando para ver cómo las preservamos y hacemos que se mantengan sin la necesidad de reunir un millón de personas en La Batalla de Flores en febrero”, sostuvo Pumarejo Heins.



“Estamos trabajando con ellas para ver la manera de poder expresarse, de manera distinta, sin poner en peligro la salud y sin que sea simplemente una fiesta sino una expresión artística y cultural”, terminó diciendo.



