Feria de Cali virtual: así serían los eventos este año

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Los eventos presenciales y masivos, como el Salsódromo o el Súper Concierto, no se realizarán este año. Esta vez, para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio de Covid-19, los eventos migrarán a transmisiones virtuales.

La Feria de Cali de este año será distinta a cualquier otra que se haya vivido en la ciudad. Esta, la versión 63, será la primera en la que el evento se llevará a cabo de manera virtual, por lo que en la Autopista Sur no se instalarán graderías desde principios de diciembre hasta mediados de enero, tampoco habrá desfiles de bailarines ni conciertos masivos en el estadio Pascual Guerrero o el Diamante de Béisbol.



La decisión, aseguró el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene como argumento algo elemental: la protección de la vida, pues se quieren evitar aglomeraciones que puedan multiplicar los contagios de Covid-19.



“No podremos tener a 500.000 personas por día en la calle cuando tenemos este virus circulando, no podemos tener a la comunidad expuesta bajo el terror del virus... No puede haber (gente en las calles), porque se pone en peligro la vida del ciudadano. Cuando hay consumo de licor hay desinhibición e incumplimiento de las normas de bioseguridad”, explicó Ospina, quien añadió que en el 2021 sí espera que se puedan retomar los eventos tradicionales de la Feria de Cali en los espacios públicos de la ciudad.

El Mandatario indicó que la Feria, que se realiza entre el 25 y 30 de diciembre, rozaría con las proyecciones de un segundo brote de la enfermedad, que se estima podría darse entre noviembre y principios de diciembre.Para la realización de esta versión, el Mandatario señaló que se destinarán recursos tanto del Municipio como de las Empresas Municipales, Emcali, para garantizar la transmisión de eventos y generar contenidos virtuales.



De acuerdo con los cálculos de Ospina, la Feria de este año tendría un presupuesto de $11.000 millones.

​

Esta propuesta ha suscitado reacciones encontradas entre gremios, empresarios, bailarines y ciudadanos, quienes dividen opiniones en torno al impacto que podría generar en la ciudad la mutación de este evento.

La ciudad no está para ferias. Es mejor invertir ese dinero en ayudar a las personas que están mal por la pandemia y a quienes participan en la Feria, como bailarines y cantantes”, Diana Gallego,

usuaria de El País en Facebook.

Para Octavio Quintero, presidente de Fenalco Valle, la Feria virtual será un “golpe duro para la economía de la ciudad, porque esto representa entre el 30 % y 40 % de las ventas del año para muchas empresas, pero entendemos que este es un evento que reune multitudes y al Gobierno le toca tomar decisiones en pro de la vida”.

En ese sentido, Quintero hizo un llamado para que se revise la posibilidad de hacer eventos semipresenciales.

Hoy se espera que la Alcaldía y Corfecali den a conocer su visión del evento. A continuación, El País explica detalles de cómo sería la primera Feria de Cali virtual.

¿Habría eventos presenciales?

​

Debido a que durante la Feria de Cali se realizan, en promedio, entre 180 y 200 eventos (de los cuales más de 50 son oficiales) que son de asistencia masiva, su realización presencial no sería una opción durante este año.

Me parece muy bien. Es un gran apoyo a las industrias culturales para reactivar nuestra economía. Ya se demostró con festival de Petronio Álvarez”, Edwin Villalobos, usuario de El País.

Lorena Henao, coordinadora del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, señaló que si bien se consideró realizar este evento de forma semipresencial, al igual que el Salsódromo, al final la idea fue desestimada por asuntos de salud pública.



“Este evento nos tocará replantearlo completamente y empezar desde cero”, afirmó Henao.



Para José Luis Salazar, empresario de eventos, la migración de la Feria de Cali al mundo virtual es “preocupante” por las pérdidas económicas que podrían sufrir los gremios.

Deberíamos entender que no estamos para eso ahora... Es lamentable porque muchas personas tenían sus ingresos de ello, pero prima la salud”, Paula Gutiérrez, usuaria de El País.

“La virtualidad no ha sido exitosa. Los eventos virtuales no han dado dinero y no han ganado los empresarios ni los artistas ni quienes rentan equipos. El anuncio de la Feria virtual es muy preocupante, porque los dos mejores meses del año, que son noviembre y diciembre, pensábamos que íbamos a poder trabajar”, aseguró Salazar.

¿Cómo serían los eventos este año?

​

Desde Corfecali se piensa preservar los eventos icónicos de la Feria, conservando el cronograma que usualmente se vive entre el 25 y 30 de diciembre. No obstante, esta vez todos los eventos serán transmitidos por redes sociales, televisión regional y canales privados.



En ese sentido, Alexánder Zuluaga, gerente de Corfecali, explicó que “el 25 de diciembre, como es tradicional, realizaremos el Salsódromo en un gran formato y puesta en escena; el 26 de diciembre haremos un gran encuentro de melómanos y coleccionistas en el que invitaremos a personalidades y artistas de trayectoria para que programen y compartan su colección al mundo”.



Las actividades, continuó el funcionario, seguirán el 27 de diciembre con el Día del Pacífico; el 28 se hará el Carnaval de Cali Viejo, que será transmitido por televisión; el 29 de diciembre habrá un concierto alternativo; y el 30 de diciembre habrá un concierto que se denomina ‘Cali le canta al mundo y el mundo le canta a Cali’.

Para Viviana Vargas, bailarina de Salsa, “es muy triste que la Feria se haga de manera virtual, es algo impensado. No sabemos cómo será esto, cómo sería un desfile de Salsódromo ‘online’. Harán mucha falta los aplausos y las reacciones del público”.

¿Cómo serán las transmisiones?

​

La coordinación virtual de la Feria de Cali de este año estará a cargo de Emcali, que patrocinará el evento y a través de su canal de televisión y plataformas digitales se encargará de emitir todos los desfiles, sesiones de audición y conciertos.



Según explicó el gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez, la empresa también va a distribuir la señal a otros canales y plataformas que necesiten replicar los contenidos oficiales de la Feria.



“Vamos a integrar los servicios digitales de la Feria con plataformas de redes sociales, el soporte y brindaremos multiservicios en términos digitales. Tenemos un convenio con Amazon y toda nuestra señal va a estar almacenada en la nube, con lo que distribuiremos los contenidos bajo direccionamiento de Corfecali ”, dijo Flórez, quien indicó que con esta estrategia se apunta a generar mayor demanda del servicio de televisión de Emcali que, a junio de este año, tenía 19.254 usuarios de los 379.774 clientes del componente Telco.

El funcionario indicó que a finales de este mes se espera acordar con Corfecali la propuesta comercial para la Feria.