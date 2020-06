Carlos Lehder llegó a Alemania tras cumplir condena por narcotráfico en EE.UU.

Natalia Moreno Quintero

El narcotraficante Carlos Lehder se encuentra en Alemania desde la noche del lunes, luego de que Estados Unidos coordinara con el país europeo su traslado tras cumplir 33 años de condena por tráfico de estupefacientes.



Mónica Lehder, hija del otrora miembro del cartel de Medellín, confirmó la noticia e indicó que su padre ya es un hombre libre, aunque aún se adelantan trámites entre los dos países.



Según la mujer, quien comentó que no ve a su padre desde hace 17 años, Lehder "tiene unos percances de salud en estos momentos. Tiene cáncer desde hace tres años, Tuvo una época en la cual ya había sanado; ahora tiene una remisión. Ese es uno de los motivos. La idea, ya en libertad, es su próximo paso a seguir, es iniciar sus tratamientos".



"Fue diagnosticado con cáncer de próstata. Hasta ahora es el cáncer que se le está tratando", explicó Mónica en Blu Radio.



Óscar Arroyave, abogado de Lehder, comentó al diario El Tiempo que el gobierno colombiano no se opuso al traslado del exnarcotraficante a Alemania. El hombre había sido condenado a más de 135 años de cárcel y a cadena perpetua en los Estados Unidos, pero su colaboración en el caso contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega le valió una rebaja de 80 años en la pena y lo eximió de la cadena perpetua.



“Yo creo que él no quiere volver a saber más de Colombia: Carlos es ciudadano alemán, basado en la nacionalidad de su padre. Mi trabajo era hacerlo llegar a Alemania”, dijo el abogado.



“Alemania lo ayudó bastante para que pudiera irse para allá. Colombia no hizo nada y el gobierno americano se opuso a que lo enviaran a Alemania. Pero después de que él pagó su pena, podía elegir a dónde ir”, agregó.