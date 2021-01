Carlos Holmes Trujillo, el ministro escudero que deja un vacío en el gabinete de Duque

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Nadie en el Gobierno Nacional duda de que Carlos Holmes Trujillo hizo un trabajo impecable como canciller y luego como ministro de la Defensa. Se convirtió en una pieza fundamental en el gabinete presidencial y era considerado uno de los ministros estrella. Por eso su muerte deja un agujero difícil de llenar en el Ejecutivo.



“Carlos Holmes siempre aportó experiencia, capacidad de trabajo dentro del Gobierno Nacional, destinó cada minuto de su vida, y especialmente de su paso por esta Administración, a la construcción de una democracia más fuerte, a construir desde la diferencia y a luchar por Colombia”, señala el senador por el Centro Democrático Gabriel Velasco, quien reconoce el vacío que deja el vallecaucano.



Así también lo expresa el representante a la Cámara por el mismo partido Milton Angulo: “Era un Ministro de Defensa comprometido, que visitaba las regiones, que atendía la gente, que le dio un fuerte golpe a los delincuentes, a las bandas organizadas. Es una pérdida irreparable para el país y para el Gobierno, ya que venía demostrando un trabajo sólido para generar la seguridad y el orden público en el país”.



Pero además, desde que se hizo cargo de la cartera de Defensa, Trujillo García se convirtió también en un fiel escudero del Gobierno de Iván Duque, poniéndole el pecho a las controversias y a las acusaciones que se hacían desde sectores de oposición.

Puede leer: Los honores militares con los que despidieron a Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa

“Siempre defendió los logros del Gobierno Nacional, desde la argumentación y las cifras, desestimando en múltiples ocasiones los ataques infundados que provenían de toldas opuestas. Acompañó desde su elección como candidato único al presidente Iván Duque, priorizando siempre el bienestar de nuestro país”, apunta Velasco.



Era uno de los ministros con más experiencia política, por eso era al que por lo general se le veía contestando en defensa del presidente Iván Duque y del Ejecutivo en general, incluso sobre temas que no eran de su competencia, o dando la cara en el Congreso de la República en debates de control político.



Dice el director de Innopolítica, Jaime Gutiérrez, que por su amplia experiencia y su formación diplomática y política lograba realizar una “gran combinación entre técnica y política, cosa que le falta a muchos de los ministros del Gobierno Duque, que son muy técnicos, pero poco políticos”.



“Él tenía ese punto de equilibrio fundamental en todo Gobierno y empezó a ser ese escudero respetado por los congresistas de la oposición y por actores principales de la oposición”, apunta Gutiérrez.

Una de sus fortalezas, dice el analista, era su ecuanimidad: “Incluso en el debate más acalorado era muy respetuoso y siempre debatía con gallardía y con argumentos antes que con ataques contra la persona, lo que ha sido reconocido por los congresistas de oposición”.



En eso coincide el senador por el Centro Democrático John Harold Suárez, quien afirma que fue testigo de “su capacidad de debate y su señoría para tratar a la oposición. No olvidemos que Carlos Holmes tiene un récord de estar en diez debates en un año en Comisión Segunda y en plenaria”.

¿Quién podrá reemplazarlo?

​

Analistas coinciden en que ahora el Gobierno tendrá una tarea difícil para reemplazar a Carlos Holmes Trujillo, pese a que se sabía que muy probablemente dejaría el cargo en las próximas semanas para aspirar a una candidatura a la Presidencia.



Dice Gutiérrez que en este momento dentro del gabinete del presidente Duque “es muy difícil encontrar una persona de su perfil y de su talante”: “Se necesitaría a una persona que sea capaz de coordinar un alto espectro técnico, de entender el país, entender sus problemáticas, la historia política, social, y, por ende, el conflicto de Colombia, y también ser capaz de llevar ese conocimiento técnico a la esfera política y poder comprender, negociar e incluso vender la idea de seguridad de este Gobierno como una política de Estado y no como una política de Gobierno”.



Pero afirma que no parece vislumbrarse en el plazo inmediato un perfil así. “Indudablemente, Duque tendrá que recurrir a sus aliados más experimentados para poder encontrar a una persona que lo ayude a afrontar la recta final de su Gobierno”.



Por su parte el analista político Bernardo Henao Jaramillo sostiene que para ocupar la cartera de Defensa se necesita una persona que entienda “la forma de llevar en este momento las circunstancias del país. No podemos seguir tan polarizados”.



“Hay que abonarle al presidente Duque que no ha hecho nada distinto de buscar siempre una conciliación y una unidad de los colombianos, no se ha matriculado en ningún sector. Y él necesita una persona que obre en ese sentido, propositivamente. La agenda debe ir en busca de la unidad nacional y no en busca de la división nacional”, señala Jaramillo.



Apunta Milton Angulo que, “en la libertad y discrecionalidad que tiene el Presidente, seguramente va a seleccionar una persona que tenga el mismo talante y el mismo compromiso de Carlos Holmes para avanzar en su política de seguridad y orden público nacional”.



De su lado, concluye Gabriel Velasco que el vallecaucano deja un legado imborrable, “que debe ser enaltecido por quien asuma el Ministerio de Defensa, en un momento donde el país debe liderar una importante lucha contra las rentas ilegales y sus consecuencias de violencia en el territorio”.

Sonajero

​

Aunque el presidente Iván Duque se ha negado a hablar sobre quién podría ser el reemplazo de Carlos Holmes Trujillo en la cartera de Defensa, ya han empezado a sonar algunos nombres.



Jorge Enrique Bedoya, quien ya ocupó el cargo de viceministro de Defensa en el Gobierno de Juan Manuel Santos es un de los que suena.

A esa opción se suma el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

Se especula igualmente con Rafael Guarín, actual consejero residencial para la Seguridad Nacional.



Incluso se ha hablado del exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza.

Sería la tercera vez que alguien ocupa este cargo en la actual Administración.