Carlos Antonio Lozada: "Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado"

Carlos Antonio Lozada, excomandante de las Farc y hoy senador por el partido surgido de la antigua guerrilla, reveló en las últimas horas más detalles sobre lo que fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, hecho que antiguos líderes del entonces grupo armado reconocieron como de su autoría.



En entrevista con el diario El Espectador, el parlamentario también conocido como Julián Gallo aseguró que el crimen fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño, Ruan, de la cual él era comandante en ese momento.



El exguerrillero aseveró al diario que la orden "la dio el secretariado y la recibí de Jorge Briceño (alias 'Mono Jojoy'), que era el comandante a quien yo le atendía órdenes. Esa órden se transmitió a través mío y la ejecutó un comando de cuatro personas de la Ruan".



Lozada agregó que en el hecho "participaron exclusivamente guerrilleros de la Ruan", a propósito del escepticismo que ha despertado la revelación de las Farc, toda vez que el magnicidio de Gómez Hurtado ha sido considerado, por muchos años, como un crimen de estado.



Justamente, la periodista Gloria Castrillón le indagó al ex comandante guerrillero por qué resultaron implicados miembros del Ejército, a lo que él respondió que fue una especie de coincidencia.



"Creo que alrededor del sitio había un carro o una operación secreta de inteligencia y ese primer indicio, que es una coincidencia, llevó a que, en medio del ambiente político tan caldeado, se tejieran interpretaciones por parte de los organismos de inteligencia", aseguró Lozada, a la vez que agregó que los investigadores "se casaron con esas conclusiones y se dedicaron durante 25 años a probarlas, invirtiendo el proceso de investigación".



Aseveró que todos los que participaron en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado e incluso algunos "fueron asesinados por la Policía".



"Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención", explicó, a la vez que dijo que dará más detalles a la JEP.

Indicó que la decisión de asesinar a Gómez Hurtado "estaba tomada desde la fundación de las Farc", puesto que su discurso, asegura, "fue el detonante que nos embarcó a todos en una guerra de 50 años con cientos de miles de muertos y torturados de todos los bandos".



Indagado sobre las posibles consecuencias que pueda tener el hecho en su papel como senador, indicó que espera que se entienda que llegaron al Congreso como reconocimiento de su alzamiento armado. "Hicimos dejación de armas a cambio de participación política. No tendría sentido que se cuestionara el Acuerdo", argumentó.



El hoy miembro del partido político Farc le aseguró a El Espectador que esperan poner estas responsabilidades históricas sobre la mesa "para avanzar en encontrar la convivencia en medio de las diferencias".

Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995.

Habló además sobre su papel en los homicidios del general Fernando Landazábal Reyes, también cometido por la estructura que lideraba, y el de Jesús Antonio Bejarano, perpetrado por otra red que no estaba bajo sus órdenes.



Al ser indagado sobre por qué guardaron silencio tantos años, aseguró que el secretariado tomó la decisión de mantenerlo en reserva "hasta que se considerara el momento" al ver "la pelea entre sectores del poder".



"Esto se profundizó mucho más hasta tener dos sectores de la élite dominante enfrentados sin darse una explicación y ahora que entregamos nuestra versión no se nos cree", dijo.



Finalmente, envió un mensaje a la familia del asesinado líder: "Que nos perdonen, que encontremos el momento para sentarnos y nos puedan escuchar. Tenemos toda la disposición de hacerlo, sabemos que no será fácil, ojalá nos escuchen".