Fuentes de la Gobernación del Meta confirmaron a Colprensa que en horas de la tarde de este lunes, sobre las 2:30, fue atacada la caravana en la que se movilizaba el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, en el momento que realizaba un recorrido por el sur del departamento.



Todo se presentó en el sector de La Macarena, en una zona conocida como La Cristalina de Lozada, uno de los sectores que históricamente han sido ocupados por las Farc y que hoy tiene una gran presencia de las disidencias.



Al parecer, grupos delincuenciales activaron un artefacto explosivo y un vehículo de la caravana fue alcanzado, no obstante, hasta el momento no se reporta ningún herido y se confirmó que el gobernador está en perfectas condiciones.



Personal del Ejército está haciendo lo propio en la zona, para custodiar al funcionario y a su equipo y sacarlo de la vereda.



Cabe mencionar que en el lugar hacen presencia las disidencias al mando de 'Gentil Duarte', un narcotraficante por quien el Gobierno ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa.



“Salimos desde San Juan de Lozada, rumbo a La Macarena, más de 140 km. De camino, un tinto con don Miguel y doña Olga en la vereda La Machaca”, dijo el gobernador en sus redes sociales, quien confirmó que estaba adelantando una caminata por el caserío de La Sombra.



En diciembre de 2020 Zuluaga fue advertido de amenazas de muerte en su contra. En su momento, el coronel Gustavo Berdugo, comandante del departamento de Policía Meta, dijo que alias 'El Loco Iván' estaba ofreciendo 1.000 millones de pesos por su cabeza.