Caos en los aeropuertos del país por cancelación de vuelos de Viva Air

En medio de protestas se encuentran varios de los aeropuertos del país luego de que por medio de un comunicado la empresa Viva Air anunciara la suspensión total de todas sus operaciones a nivel nacional.



Una decisión que se toma después de que la aerolínea 'low cost' presentara una crisis financiera y solicitara a la aerocivil acoger a Viva Air en una aerolínea más grande.



Ante esta situación, miles de pasajeros de Viva Air protestaron en los diferentes aeropuertos del territorio nacional, entre ellos el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde decenas de personas intentaron bloquear la salida de los pasajeros de nacionales.



Sin embargo, la Aerocivil le confirmaron al diario El País que la situación con estas personas ya fue controlada.





En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, también, se vivieron momentos de tensión tras conocer la noticia, y por tal motivo, cientos de pasajeros que se vieron atrapados en la capital colombiana, protestaron exigiendo una solución de parte de la aerolínea.



“Lamentamos informar suspensión temporal de nuestras operaciones dada la falta de decisión oportuna de la Aeronáutica Civil de la alianza entre Viva y Avianca, única posibilidad para seguir volando y cumplir con nuestros compromisos”, informó la aerolínea.



En la comunicación de la compañía se informa también “a los pasajeros con vuelos vigentes con Viva, que no podremos hacer honor a sus planes de viaje y les informaremos oportunamente los pasos a seguir tras esta decisión”.



La molestia de los viajeros también se ha expresado porque no han encontrado una respuesta clara de la aerolínea frente a los vuelos cancelados, ya que aseguran, en varios videos que circulan en redes sociales, que no hay quien les brinde una solución a sus inquietudes.

Este es el panorama que se vive en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Los pasajeros, afectados por la cancelación de vuelos de Viva Air, piden que se les de una pronta solución.



🎥Tomado de redes sociales pic.twitter.com/AodSzLV8Hs — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 28, 2023

Protestas en el aeropuerto José María Córdova

Por otro lado, en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, también se registraron manifestaciones por parte de las personas afectadas por por la cancelación de los vuelos de la aerolínea Viva Air.



“Todo el mundo quedó atrapado en el aeropuerto y no tenemos cómo salir de acá”, señaló una de las personas por la cancelación de los vuelos de la aerolínea Viva Air que iban a salir desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



Después de que se dio a conocer el anuncio, el grupo de viajeros que estaba esperando para tomar los vuelos empezó a protestar, tanto en la zona de Chek-in, como en las salas de espera.



“Viva no quiere responder. Dice que nos devuelve la plata dentro de dos días. Qué haremos acá mientras tanto. Todo el mundo está a la espera”, agregó uno de los afectados. Esta es la segunda ola de protestas con la que tiene que lidiar Viva. El viernes de 24 de febrero varios empleados de la empresa se reunieron en la glorieta del José María Córdova para pedir una pronta solución al problema laboral que está viviendo la compañía.



¿Cuáles fueron los vuelos cancelados?



Los seis vuelos que se canceló Viva desde el José María cancelados fueron el 299 hacia Buenos Aires, el 461 hacia Sao Paulo, el 5632 hacia Barranquilla, el 5573 hacia Bogotá, el 8192 hacia Cartagena y el 5977 hacia Cali. Todos estaban proyectados para esta noche y, según el aeropuerto, la aerolínea ya se encuentra prestando su respectivo soporte.



El número de teléfono habilitado para recibir consultas por parte de quienes contaban con asiento en estas rutas es el (604) 6044900, además del hall principal de la terminal aérea, ubicada en el segundo piso del aeropuerto. “Para conocer los detalles y el estado de sus vuelos, les sugerimos comunicarse con la aerolínea”, expresaron desde el aeropuerto.



Las turbulencias en la operación estarían relacionadas con la reciente salida de cinco aviones de la flota de Viva, cuestión que, además de las cancelaciones de viajes, ha resultado en reprogramaciones. De hecho, la aerolínea ya informó que suspenderá de forma temporal el servicio de carga.



El descuadre en los viajes de esta noche del lunes se da en medio de ánimos caldeados. Nada más el viernes, cerca de 300 trabajadores de la empresa protestaron en Rionegro por la incertidumbre que viven por este proceso. Son, según fuentes al interior de la aerolínea, 5.000 los empleos que podrían estar en riesgo.



Entonces, los empleados decidieron bloquear las vías en inmediaciones del aeropuerto, afectando la movilidad de la zona y el flujo de viajeros. Por el momento, la Aerocivil aún no aprueba la fusión de la empresa con Avianca y otras firmas interesadas.