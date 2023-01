Cancillería reitera su apoyo a la familia Vega Durán para conseguir visa humanitaria

El Ministerio de Relaciones Exteriores está brindando acompañamiento a la familia Vega Durán, que se ha hecho viral en redes sociales tras el momento difícil por el que atraviesan en Estados Unidos, donde buscan reunirse con sus familiares.



El jefe de la cartera, Álvaro Leyva Durán, destacó que ha estado en contacto con Sergio Vega, quien, en los últimos días, a través de un video, solicitó una visa humanitaria a los Estados Unidos para su familia, con el fin de reunirse con ellos allá ante el estado de salud de su esposa.



“De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán”, señaló la Cancillería.



Paula Durán, una joven de 27 años y madre de tres niños, fue diagnosticada cáncer de cerebro y de estómago, por lo que sus esperanzas de vida no superan el mes, según dio a conocer su esposo. Por eso, él clama ayuda para que le otorguen una visa humanitaria a sus suegros y padres.



“Seguiremos acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Pese a que Sergio intentó regresar con su esposa y sus hijos a Colombia, la situación médica de ella no les permite viajar, “porque no se puede montar en un avión”, ya que “la presión de la altura inflamaría el cerebro y sería fatal para ella”.