Cancelan "de manera unánime" el procedimiento de eutanasia a Martha Sepúlveda

A pocas horas de que a Martha Sepúlveda, paciente diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se le practicara la eutanasia, la IPS Incodol, responsable del procedimiento, emitió un comunicado en el que señalan que dicha intervención ya no se realizará.



En un escueto texto sostienen que este viernes hubo una reunión del comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad. Aunque no precisan quiénes conforman ese órgano sí dice que concluyó “de manera unánime” cancelar el procedimiento.

¡Cancelan eutanasia de Martha Sepúlveda!



A través de un comunicado, el Comité Científico Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a través de eutanasia, del Instituto Colombiano del Dolor, informó que el procedimiento queda cancelado. Lea los detalles. pic.twitter.com/P9H9qo84PX — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) October 9, 2021

Lea también: Minsalud advierte aumento de ocupación UCI en regiones con mayor presencia de Delta



Más adelante indican que “al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad (sic) como se había considerado en el primer comité”. El comunicado del Instituto Colombiano del Dolor está fechado este sábado.



La enfermedad que padece Martha Sepúlveda con el tiempo ocasiona la pérdida del control muscular por la afectación a las células nerviosas ubicadas en el cerebro y la médula espinal. Por eso había solicitado someterse a esta práctica.



Tras conocerse su historia, la polémica estuvo servida. Voces apoyándola y otras criticando su decisión estuvieron a lo largo de la semana. Incluso, la iglesia católica le pidió “reflexionar”.



El portavoz del mensaje fue monseñor Francisco Antonio Ceballos, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida. “La invito a reflexionar serenamente sobre su decisión. Ojalá si las circunstancias se lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia, en un país profundamente marcado por la violencia”, dijo.



Ante la repentina cancelación de la eutanasia, el congresista Mauriicio Torio (Partido Verde) reclamó en su cuenta de Twitter que “un comité no puede usurpar la decisión de un individuo de ejercer un derecho. Por eso es que debemos reglamentar la eutanasia ya”. Además, dijo que la Superintendencia de Salud debe revisar los motivos del comité citado en el comunicado.



Otro que se pronunció fue el Representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes Kuri, autor del proyecto de ley que pretende regular la eutanasia en Colombia.