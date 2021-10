Minsalud advierte aumento de ocupación UCI en regiones con mayor presencia de Delta

Al menos en tres departamentos del país se ha registrado un aumento en la ocupación de camas UCI que estaría asociada a una mayor presencia de la variante Delta del coronavirus que causa el covid-19.



Así lo dio a conocer el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso Osorio, quien presentó un análisis en que advierte el incremento en el indicador en Antioquia, Atlántico y Bolívar y su posible relación con esa mutación del virus.



"Si bien venimos de una meseta de tres semanas muy estables de casos y pérdidas de vidas, ese comportamiento no ha sido similar en todo el país. Tenemos algunas ciudades con tendencia a estabilizar y no descender, e incluso con tendencia a subir y hacer picos", explicó el funcionario.



Según Moscoso Osorio, en la actualidad la variante tiene una preponderancia del 14 % en el país y aunque viene creciendo, no lo ha hecho de la misma manera en todo el país.



"Tenemos unas regiones donde llegó delta primero y donde tiene un crecimiento mayor, y en algunas de ellas ya empieza a ser la segunda variante de preponderancia y probablemente en una o dos semanas adquiera la característica de dominante", ahondó.

Los departamentos con mayor presencia de Delta son, en ese orden, Antioquia, Atlántico, Bolívar y Cauca; mientras en otros como Nariño y Valle del Cauca viene creciendo.



Una de las hipótesis del viceministro es que departamentos como Antioquia y Atlántico no ha descendido la cifra de pacientes hospitalizados por cuenta de la presencia de Delta.



De hecho, la región antioqueña lleva cuatro semanas ocupando los primeros lugares de muertes por covid-19, con cifras entre los ocho y diez muertos a causa del virus por día.



El funcionario añadió que debido a estos picos es indispensable la vacunación, pues en lugares como Reino Unido se ha visto un aumento en el contagio de la variante Delta en los no vacunados: aunque la tasa de vacunación supera el 80 %, registra más de 25.000 casos/día y más de 100 fallecidos por jornada.



"Por eso a las personas mayores de 50 años tenemos que encontrarlas como sea y vacunarlas, porque si no se vacunan muy seguramente en las jornadas de noviembre y diciembre delta los va a encontrar", insistió Moscoso Osorio.



Y recalcó que "es importante vacunar a todo el mundo, a mayor cantidad de población para que así probablemente no tengamos picos o minimicemos la posibilidad".

El viceministro finalizo recomendando que es importante identificar y cortar las cadenas de contagio, pues "si aislamos los casos de covid le quitamos la velocidad a la delta".



Además, reiteró que no se deben olvidar las medidas de bioseguridad porque "todavía estamos en riesgo, hoy vemos gente confiada y tenemos que recordarles que estamos en una pandemia".