Campañas presidenciales advierten a la Procuraduría sobre falta de garantías

En medio de un ambiente de cordialidad y de diálogo franco, se llevó a cabo este martes el encuentro citado por la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, a las campañas presidenciales, para discutir temas de transparencia y atender inquietudes sobre la actuación de las autoridades electorales de cara a la primera vuelta el próximo 29 de mayo.



A la reunión no asistieron los candidatos presidenciales, sino que enviaron a 16 representantes de las mismas. La única aspirante a la Casa de Nariño que llegó al encuentro citado en la Procuraduría General fue Ingrid Betancourt, por el partido Verde Oxígeno.



Cabello Blanco manifestó que durante el encuentro los representantes de las campañas expresaron todas las inquietudes que tienen frente a las garantías del proceso que se realizará a finales de mayo, donde se destacaron las preocupaciones por inseguridad, por los jurados de votación, frente a los testigos electorales, las herramientas tecnológicas, el preconteo y el aporte presupuestal de las mismas.



“Nosotros les manifestamos que desde lo preventivo vamos a hacer que el proceso sea lo más transparente y lo más eficiente posible y que solo lo podemos lograr en ese diálogo directo entre las campañas y la Procuraduría como entidad vigilante, y la idea es que sigamos en ese diálogo”, resaltó la procuradora General.

Al mismo tiempo, la funcionaria resaltó que se van a analizar todas las propuestas que presentaron y las preocupaciones que plantearon, así como las posibles soluciones para esa transparencia. También indicó que se estudiará a fondo el informe entregado por la Registraduría Nacional para los 40 días de campaña que restan, para “evaluarlo y tomar las medidas pertinentes”.



Cabello Blanco fue enfática en afirmar que no está en sus manos la designación de un registrador Ad hoc para reemplazar al registrador Nacional, Alexander Vega, quien ha sido objeto de constantes críticas por las fallas presentadas en las elecciones que se adelantaron el 13 de marzo para la elección del nuevo Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas.



Precisamente, la candidata Ingrid Betancourt le pidió a la Procuraduría que se desarrolle una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en la pasada jornada electoral, ya que “consideramos que el registrador debe dar un paso al costado y permitir que un grupo de expertos tomen lo que queda del proceso de aquí al 29 de mayo, de manera que nosotros podamos tener la certeza y las garantías”.



Sobre el tema, la procuradora reiteró que desde el pasado 8 de abril se abrió una investigación frente al registrador Alexander Vega, 33 indagaciones preliminares contra indeterminados y 18 investigaciones disciplinarias por hechos denunciados durante las elecciones del 13 de marzo, después de recibir más de 1.600 denuncias de ese proceso electoral.



Otro de los que habló durante el encuentro fue Guillermo Rivera, miembro de la campaña del candidato Sergio Fajardo, quien advirtió sobre la firma de convenios administrativos a que dio lugar la suspensión de la Ley de Garantías.



“Nosotros insistimos que ante la ausencia de Ley de Garantías no existen garantías suficientes en este debate electoral. El Gobierno Nacional sigue suscribiendo convenios interadministrativos con departamentos y municipios y en medio de esa suscripción de convenios de ejecución de recursos del Estado no hay ninguna garantía para un debate electoral”, dijo.



Por eso, “le solicitamos a la señora Procuradora General de la Nación hacer un seguimiento y vigilancia estricta a lo que está ocurriendo. La verdad no confiamos que vaya a ocurrir algo porque la justicia lo está permitiendo”, enfatizó Rivera.



“La idea es hacer de este proceso lo más transparente, permanecer en diálogo y analizar las preocupaciones planteadas en el debate. Vamos a seguir trabajando y haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar la transparencia en las próximas elecciones”, indicó la funcionaria.



Finalmente, Margarita Cabello Blanco hizo un llamado, ya que la “única manera de lograr darle tranquilidad a la ciudadanía frente a este proceso electoral es actuando en un diálogo directo, tranquilo y afable, y nosotros, como representantes de las ciudadanía, fungir como entidad que escucha para ayudar y colaborar en que el proceso electoral se desarrolle con transparencia”.