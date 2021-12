Cámara aprobó eliminar polémico artículo que amenazaba libertad de prensa

Tras una discusión que terminó en un enfrentamiento verbal entre sectores de oposición y el uribismo, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó éste miércoles la conciliación del proyecto de ley por medio del cual adopta nuevas medidas anticorrupción en el país.



Lo particular de la votación es que se hundió el artículo que se incluyó en esa ley con la que se le imponía una sanción a la prensa en general en los casos de presentar denuncias contra funcionarios públicos en casos que no hayan sido judicializados, lo cual se consideró como una mordaza a los medios de comunicación.



Los conciliadores del proyecto, el representante César Lorduy y el senador Carlos Jiménez, acogieron en su mayoría lo aprobado en la Cámara, pero en lo que se refería a ese artículo no hubo acuerdo.



Mientras que en el artículo de Senado se decía que habría incluso pena de cárcel a los periodistas, en el de la Cámara no se incluía esa situación y se hablaba del retiro de la personería jurídica.

Como no hubo acuerdo, el artículo se hundió porque según el reglamento del Congreso al no haber entendimiento en algún texto se hundirá.



Sin embargo ante de la aprobación del informe de la conciliación, la oposición, en especial el representante Inti Asprilla, suscitó una dura controversia con la bancada del Centro Democrático porque lució una camisa en la que decía que el expresidente Álvaro Uribe era un asesino y que fue desde ese sector político de donde se movió ese artículo.

Esto volvió a llevar a que congresistas que apoyaron el hundimiento de ese artículo acusaran a la mayoría de la Cámara de querer imponer esa mordaza a la prensa, mientras que representantes del uribismo y otros partidos aseguraron que el mismo fue motivado ante la injuria y la calumnia que se hacen con publicaciones falsas. Tras una discusión de una hora se votó.



Para éste jueves el proyecto está incluido en el orden del día de la plenaria del Senado, en donde si se aprueba el hundimiento de ese artículo, la ley pasará sin el mismo a la sanción del presidente de la República, Iván Duque.

