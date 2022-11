¿Buscando viajar? Las claves para encontrar los mejores  tiquetes y hoteles en el Black Friday

Este viernes, con el famoso Black Friday que se celebra en Estados Unidos, muchos buscarán aprovechar las cyber ofertas que habrá en Colombia ya sea para comprar los regaños de Navidad o para preparar su próximo viaje de vacaciones.



El despliegue de promociones este 25 de noviembre seguramente será abrumador y nada garantiza que consiga los mejores precios en vuelos y hospedaje, por eso, es importante hacer la búsqueda más ágil e inteligente posible. La planificación de un viaje es una tarea que fácilmente puede volverse inconveniente y, para evitar esto, Kayak compartió algunos consejos.



Cuando encuentra un buen precio de hotel o vuelos y está a punto de pagar, siempre aparece la pregunta si en el universo de viajes tal vez hay uno más barato, sobre todo en las fechas comerciales de ofertas y promociones como este fin y los siguientes días. Para resolver este dilema, Kayak e incluso otras aplicaciones de viajes han creado un 'Detective de Precios', el cual tiene como tarea confirmar si existe un mejor precio, si hay otra opción con el mismo precio, y si el precio ya no está disponible, pero hay buenos precios en fechas similares.



Para utilizar el detective de precios y saber si puede proceder a la compra, solo debe tener los detalles de la oferta de viaje en otras páginas; destinos, fechas y el precio exacto y, en el caso de Kayak o de la aplicación de compra de tiquetes predilecta, estas comparan en cientos de sitios web al mismo tiempo, para decirle si tiene una oferta ganadora o una oferta sobrevalorada.



Las ofertas de viaje pueden terminar saliendo más caras si no define bien su presupuesto. No llegue a este fin de semana de ofertas sin tener claras sus finanzas, para que no traicione su instinto viajero después. Si ya sabe cuál es su presupuesto y tiene flexibilidad de fechas, la herramienta Explore es ideal para ayudarle a decidir basado en las preferencias o necesidades que tenga.



Al realizar la búsqueda, la plataforma mostrará un mapa interactivo con todos los destinos a los que podrá llegar desde el punto de partida y teniendo en cuenta las condiciones seleccionadas.



Durante este evento de ofertas, así como en cualquier momento del año, los precios más atractivos están en las opciones menos populares. Además, si elige un aeropuerto secundario en lugar del principal en ciudades como Londres, París y Nueva York, puedes encontrar mejores ofertas. Y si en lugar de elegir viajar en Navidad, Año Nuevo o Semana Santa, planeas sus vacaciones en enero, febrero o marzo, abres la posibilidad de obtener mejores precios.

En el caso de los hoteles, entre más turística la zona, más cara la estancia. Una opción es ir por las zonas residenciales, muchas son muy céntricas hacia las principales atracciones de los destinos y aparte de encontrar precios competitivos, su estancia será mucho más tranquila. De ahí, que se puede aprovecha los filtros que buscadores como Kayak tienen disponibles en sus plataformas para que puedas hacer más precisa su búsqueda.



Conforme más se acerca el fin de año, los precios irán incrementando, por lo que si adquiere su transporte, alojamiento o experiencias desde ahora, ahorrará significativamente. Los fines de semana de diciembre antes de Navidad y Año Nuevo son los más buscados de todo el año, no solamente puede pagar más si espera al último momento, también puedes perder los itinerarios y opciones que te convienen.