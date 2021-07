Bogotá permitirá aforo de hasta el 50 % en estadios, discotecas y eventos masivos

En los próximos días Bogotá empezará a implementar los pilotos para permitir la presencia de público, en al menos el 50 % del aforo, en los estadios, discotecas y eventos masivos, según informó la alcaldesa Claudia López.



“Hoy podemos anunciar con mucha felicidad que se abren el fútbol, los conciertos y los lugares de baile, hasta con un 50 % de aforo. Los teatros, los cines y los eventos culturales que ya estaban habilitados también subirán a un aforo del 50 %, gracias a las condiciones epidemiológicas que tenemos hoy”, dijo la alcaldesa.



La medida se tomó gracias a que la ocupación de las UCI está por debajo del 75 % y a que la ciudad está cumpliendo con los criterios establecidos por el Gobierno Nacional para poder abrir estos sectores, como la vacunación en Fase 1, que ya tiene una cobertura mayor al 70 % (etapa 1, 2, 3); e igualmente el índice de Resiliencia Epidemiológica ya es inferior al 0,5 %.



Según indicó López, la venta y el consumo de licor estará restringido en partidos de fútbol, conciertos y demás eventos al aire libre, mientras que en discotecas, que podrán abrir hasta la 1 de la mañana, sí estará permitido.



La Alcaldesa destacó que será fundamental la adecuada ventilación de estos lugares, además del estricto cumplimiento en los protocolos de bioseguridad que seguirán implementándose con el apoyo de las secretarías de Salud y de Gobierno.

Alejandro Gómez, secretario Distrital de Salud, indicó que “este es un anuncio optimista, pero no nos puede llevar a bajar la guardia. En los eventos que son al aire libre se podrá tener sitios para venta de comidas y bebidas, pero la gente no se puede quedar allí. Debemos garantizar que las zonas tengan disponibilidad de agua y jabón, alcohol, gel antibacterial; se deben seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad”.



Para los estadios la venta de boletería deberá ser por medios digitales con el fin de evitar la presentación impresa al ingreso del lugar y se recomienda a los organizadores contar con el número de baterías sanitarias y de lavado de manos suficiente de acuerdo con el aforo, al igual que evitar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, la organización por grupos familiares y la desinfección de instrumentos de percusión. No se autorizan pitos, cornetas o vuvuzelas.



Los partidos del Fútbol Profesional Colombiano que se disputarán en el Estadio El Campín y el Estadio Metropolitano de Techo en los próximos días son Santa Fe vs. Nacional, el 3 de agosto; Millonarios vs. Santa Fe, el 8 de agosto; y Equidad vs. Medellín, también el 8 de agosto.